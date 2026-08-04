Gasly inquiet : Alpine F1 n’a ’pas assez progressé’ face à ses rivales

Après un début de saison qui la voyait s’installer comme la meilleure écurie du milieu de grille, Alpine traverse une période beaucoup plus délicate en Formule 1. Dépassée par le rythme de développement de plusieurs rivales et privée de nouveautés techniques depuis plusieurs courses, l’équipe d’Enstone joue gros à l’approche du Grand Prix des Pays-Bas. Pierre Gasly ne cache d’ailleurs pas l’importance capitale des évolutions attendues à Zandvoort, estimant qu’elles seront déterminantes pour préserver les ambitions de l’écurie dans la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs.

Alpine avait pourtant lancé sa campagne 2026 sur des bases très encourageantes. Après les six premières manches de la saison, conclues par le Grand Prix de Monaco où Pierre Gasly avait décroché un podium controversé, l’écurie française occupait la cinquième place du championnat des constructeurs.

À ce moment-là, elle ne comptait que 19 points de retard sur Red Bull, quatrième. Mais la dynamique s’est totalement inversée depuis.

Au cours des cinq Grands Prix suivants, Alpine est tombée derrière Racing Bulls et elle accuse désormais cinq points de retard, sans avoir introduit la moindre évolution significative depuis le Grand Prix de Miami, quatrième manche de la saison.

Dans le même temps, plusieurs concurrents ont considérablement progressé. Audi a inscrit des points lors des trois dernières courses, tandis qu’Aston Martin, grâce à un important package d’évolutions, est parvenue à atteindre la Q2 pour la première fois de la saison en Hongrie.

Alpine mise désormais beaucoup sur les nouveautés prévues pour le Grand Prix des Pays-Bas. L’A526 y recevra notamment un important ensemble d’évolutions aérodynamiques. Pour Pierre Gasly, ces nouveautés devront impérativement produire les effets attendus.

"En Formule 1, lorsque l’on apporte des évolutions, on s’attend forcément à progresser," explique le Français.

Le pilote Alpine affiche sa confiance envers le travail réalisé à Enstone, tout en soulignant que la concurrence n’a pas attendu.

"De mon côté, je ne doute pas qu’elles produiront les effets attendus par l’équipe. Mais, comme vous le dites, c’est important parce qu’Aston Martin a gagné deux secondes en Hongrie et recevra encore un nouveau moteur à Zandvoort. Racing Bulls a énormément progressé depuis le début de l’année, Audi également."

Face à cette accélération générale, Gasly estime qu’Alpine n’a pas suffisamment évolué.

"Nous, nous n’avons tout simplement pas franchi beaucoup d’étapes. Je pense donc que ces évolutions sont cruciales si nous voulons conserver l’espoir de terminer cinquièmes du championnat."

L’efficacité du développement revêt une importance encore plus grande cette saison en raison de l’introduction du nouveau règlement technique. Or, Alpine a déjà connu ce type de difficultés par le passé.

Sous l’ère des monoplaces à effet de sol, l’équipe avait débuté la réglementation 2022 comme quatrième force du plateau avant de progressivement reculer jusqu’au fond de grille en 2025, incapable de maintenir un rythme de développement suffisant. L’écurie d’Enstone veut donc absolument éviter que ce scénario ne se reproduise.

Le Grand Prix de Hongrie a marqué la troisième course sans inscrire le moindre point pour Gasly lors des quatre dernières manches. Pour le Normand, la situation est désormais impossible à masquer.

"Ce n’est pas la réalité que j’aimerais voir, mais il ne sert à rien de la cacher," reconnaît-il.

"Depuis plusieurs courses, c’est toujours la même histoire en qualifications : nous sommes douzièmes ou treizièmes derrière les Racing Bulls et les Audi."

"En course, on se dit parfois que nous allons pouvoir rester avec eux. Je les vois devant moi, mais c’est simplement une question de rythme pur et nous ne sommes pas au niveau."

Au-delà du manque de compétitivité, Gasly pointe également les défauts de comportement de l’A526.

"Je ne me sens pas bien dans la voiture non plus. Elle ne réagit absolument pas comme je le souhaiterais, elle ne me permet pas de piloter de la manière dont j’en ai besoin et il y a beaucoup de choses à corriger."