Le pari de Ferrari : Vasseur refuse de suivre la stratégie de McLaren F1

Après une première moitié de saison délicate, Ferrari refuse de lever le pied dans la course au développement de sa monoplace. Alors que McLaren a retrouvé les avant-postes grâce à un important package d’évolutions introduit en Hongrie, la Scuderia entend poursuivre une stratégie radicalement différente, basée sur de petites améliorations régulières à chaque Grand Prix. Frédéric Vasseur estime que cette approche commence à porter ses fruits, même si l’équipe italienne doit encore progresser dans son exécution en course pour transformer son potentiel en résultats.

La victoire du champion du monde en titre Lando Norris lors du Grand Prix de Hongrie, rendue possible notamment par un important package d’évolutions, n’incitera donc pas Ferrari à revoir sa copie.

Le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur, explique que les deux équipes suivent simplement des philosophies de développement différentes.

"McLaren réalise un énorme bond en avant à chaque mise à jour majeure," souligne-t-il. "Nous, nous avons une philosophie différente. Nous essayons d’apporter de nouvelles pièces à chaque course."

Le Français ne compte pas dévier de cette ligne directrice pour la seconde moitié de saison.

"Nous devons maintenir cette dynamique. Il reste encore 11 ou 12 courses et nous avons encore une marge de progression dans tous les domaines du châssis."

Cette stratégie n’a pas laissé Toto Wolff indifférent. Le directeur de Mercedes s’est notamment demandé comment Ferrari parvenait à introduire des évolutions aussi fréquemment tout en respectant le plafond budgétaire, alors que l’écurie allemande prépare plutôt un important package d’améliorations pour l’après-pause estivale.

Interrogé sur l’existence d’un plan pour conserver la position de meilleure écurie, Wolff a répondu : "On constate que lorsqu’une équipe apporte une amélioration, elle franchit presque un palier. Ainsi, quand Ferrari ou McLaren ont introduit des évolutions alors que nous ne le faisions pas, nous avons soudain dû nous battre avec acharnement."

"Nous allons donc bien apporter des améliorations, mais tout dépend du moment où nous pourrons les intégrer, car il faut évidemment trouver un équilibre entre la saison actuelle et la suivante. Là encore, le plafond budgétaire est un enjeu majeur. Combien de pièces peut-on produire et installer sur la voiture ? La date reste donc à définir."

De son côté, Vasseur préfère mettre en avant les progrès déjà accomplis depuis le début de l’année face à Mercedes.

"Jusqu’au Grand Prix d’Espagne, Mercedes nous était clairement supérieure et avait marqué environ 100 points de plus que nous en quatre ou cinq courses."

"Depuis l’Espagne, en revanche, nous avons inscrit davantage de points que Mercedes lors des courses suivantes."

Si le niveau de performance de la SF26 progresse, Vasseur reconnaît néanmoins que Ferrari n’exploite pas encore pleinement son potentiel les dimanches. Le Grand Prix de Hongrie en est, selon lui, la parfaite illustration.

"Si je ne regarde que la Hongrie, je dirais que notre exécution n’a pas été suffisamment bonne. C’était pourtant l’un de nos points forts au début de la saison."

Autrement dit, au-delà des performances pures de la monoplace, Ferrari estime qu’elle peut encore gagner de précieux points en optimisant sa stratégie et ses opérations en course.

Charles Leclerc, qui a récemment réduit son retard sur son équipier Lewis Hamilton au championnat, refuse pour sa part de s’emballer malgré les progrès affichés par la Scuderia.

Le Monégasque préfère se concentrer sur les objectifs immédiats plutôt que de regarder le classement général.

"Ne pensons pas trop loin avec le championnat. Pour le moment, le plus important est de se concentrer sur chaque course individuellement et d’en tirer le maximum sur chaque circuit."

Parallèlement au développement de la voiture, Ferrari poursuit aussi le renforcement de son département technique.

La Scuderia a recruté Carlos Sanchez Martinez, en provenance d’Aston Martin, ainsi que Luciano Nicomede, qui arrive de Mercedes.

Sanchez Martinez est spécialisé dans les calculs structurels et les contraintes appliquées aux matériaux, tandis que Nicomede rejoint Maranello en qualité de concepteur senior spécialisé dans les structures composites du châssis.