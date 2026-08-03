Williams s’attaque enfin au mal qui ronge ses F1 depuis plus de dix ans

Alex Albon ne cache plus les limites structurelles qui freinent Williams depuis de nombreuses années. Si la FW48 souffre cette saison d’un excès de poids, le Thaïlandais estime que le véritable problème est bien plus profond : certaines caractéristiques de la monoplace sont ancrées dans "l’ADN génétique" de l’équipe. Malgré tout, le pilote se montre optimiste, saluant les efforts sans précédent entrepris à Grove pour corriger durablement ces défauts, avec un premier gros paquet d’évolutions attendu à Bakou et, surtout, une attention déjà portée sur la monoplace de 2027.

Depuis le début de la saison, Williams peine à retrouver de la compétitivité. Au-delà du surpoids de la FW48, Alex Albon et Carlos Sainz se heurtent régulièrement aux mêmes difficultés sur des tracés qui constituent depuis longtemps le talon d’Achille de l’écurie britannique.

Les circuits comportant de nombreux virages rapides ou des courbes à rayon constant, comme Barcelone ou le Hungaroring, mettent particulièrement en évidence ces faiblesses. Un constat qui ne date pas d’hier : depuis l’introduction de l’ère hybride turbo en 2014, les Williams ont souvent excellé sur les pistes à faible appui aérodynamique tout en souffrant dès que les niveaux d’appui augmentaient.

Pour tenter d’inverser cette tendance, Williams a introduit un nouvel aileron avant à Silverstone. Si cette évolution a permis un léger gain de performances, celui-ci est resté inférieur aux attentes. L’équipe prépare désormais un important paquet d’évolutions pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, en septembre.

Pour Albon, le travail réalisé en coulisses est néanmoins plus important que ne le laissent penser les résultats actuels.

"Nous connaissons les faiblesses de la voiture, nous savons dans quelle direction nous devons aller, et le travail réalisé à l’usine est le plus gros effort que j’aie jamais vu de la part de l’équipe pour combattre ces problèmes inscrits dans son ADN génétique."

"Je pense que nous faisons exactement ce qu’il faut pour revenir au niveau. C’est dommage d’en être arrivés là, mais je crois sincèrement que nous prenons les bonnes décisions. Est-ce que tout sera réglé d’ici Bakou ? J’en doute."

Selon lui, le programme prévu pour Bakou est en réalité figé depuis longtemps et ne répondra pas entièrement aux problèmes récemment identifiés.

"Une grande partie des évolutions prévues pour Bakou a été décidée il y a déjà longtemps. En réalité, ce sur quoi nous concentrons désormais vraiment nos efforts, c’est la voiture de l’année prochaine."

"Nous voulons nous assurer que la voiture de l’année prochaine n’hérite plus de ces caractéristiques."

Albon est également revenu le fait que les conditions ont un gros impact sur les faiblesses de la FW48.

"Le vent déjà... Il a un énorme impact et, honnêtement, du point de vue du pilotage, c’est extrêmement frustrant parce que je ne peux même pas vraiment piloter à la limite."

"En réalité, l’équipe ne profite même pas du meilleur de ce que je peux apporter, parce que je suis obligé de rouler très en dessous de mes possibilités. Il y a les rafales, le vent, et nous parlons souvent de cette sensation de roue libre."

Selon lui, chaque tentative d’attaque se transforme en exercice d’équilibriste.

"On essaie d’attaquer, mais je pense qu’il n’y a eu que six tours lors de la dernière course où le vent s’est stabilisé. J’ai enfin pu trouver mon rythme, puis le vent s’est remis à souffler et je suis retombé dans ce cycle où l’on a l’impression de commettre des erreurs... alors que ce n’est pas le cas."

"Vous freinez aux mêmes endroits, vous faites exactement les mêmes choses, mais il vous manque simplement de la constance."