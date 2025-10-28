’Tout simplement incroyable’ : Komatsu est dithyrambique au sujet de Bearman

Le directeur de Haas F1, Ayao Komatsu, a salué la performance d’Oliver Bearman après que le Britannique a obtenu le meilleur résultat de l’écurie en Formule 1 lors du Grand Prix de Mexico. Bearman a également obtenu son meilleur résultat en F1 à ce jour après avoir terminé quatrième dimanche sur le circuit Autodromo Hermanos Rodriguez."

Celui qui dispute sa première année complète a réalisé une course solide, notamment en se battant roue contre roue avec le champion en titre Max Verstappen et en devançant une McLaren, une Ferrari et les deux Mercedes à l’arrivée.

"Nous avons toujours vu un immense talent, et à chaque fois, nous apprenons et nous nous améliorons. Depuis Singapour, il parvient à enchaîner de bons week-ends" a déclaré Komatsu.

"À Austin, il y a eu quelques petites choses lors de la course Sprint, mais à part ça, il a été incroyable. Mais ici, que puis-je dire ? Il n’a pas commis la moindre erreur. C’est tout simplement incroyable."

Bearman a perdu une position face à Verstappen en effectuant un deuxième arrêt aux stands. Komatsu a expliqué qu’ils ne pouvaient pas se permettre de prendre le risque de laisser Bearman sur une stratégie à un seul arrêt.

"Lors du deuxième relais, quand nous étions devant les pilotes Mercedes, bien sûr, à ce moment-là, nous essayions de faire un seul arrêt, en gérant les pneus pour nous assurer d’en avoir encore à la fin. C’était encore notre plan de base.

"Puis Max s’est arrêté, et quand ces gars-là ont commencé à passer à deux arrêts, pour moi, c’était une question de gestion des risques. Vu ce pour quoi nous nous battons, nous devions absolument sécuriser la quatrième place. C’était donc la meilleure option : couvrir la stratégie et ensuite attaquer."

"Ensuite, après cet arrêt, nous nous sommes retrouvés à nous battre contre Russell et Piastri. Mercedes-Benz et McLaren, quel privilège de se battre contre ces équipes. Et le contenir, quel travail fantastique. L’ensemble de l’équipe a fait un travail exceptionnel."

Bearman est sur une belle série de performances ces derniers temps, ayant terminé dans les points lors des trois derniers Grands Prix, et son résultat au Mexique. Ocon a lui aussi connu un bon week-end, terminant neuvième. Les points marqués permettent à Haas de remonter à la huitième place du championnat des constructeurs, devant Sauber.

Selon Komatsu, cette place reflète la bonne présence de l’équipe dans le peloton : "Nous avons toujours été là cette saison, à nous battre, sans jamais obtenir un gros résultat. Quel travail d’équipe ! Ollie a conduit de manière fantastique et nous a donné les bonnes informations."

"Les stratèges ont fait un travail incroyable, l’ingénieur de course, l’ingénieur performance, tout le monde a fourni les bonnes données au pilote, la communication a été parfaite. C’était vraiment un immense effort collectif, et enfin, nous avons réussi à obtenir un grand résultat. Et avoir les deux pilotes dans les points, c’est tout simplement incroyable."