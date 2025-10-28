Williams a trouvé Sainz ’impressionnant’ et veut oublier ’l’accident de parcours’ d’Albon

Williams F1 n’a inscrit aucun point au Mexique ce dimanche, après la course difficile d’Alex Albon et l’abandon de Carlos Sainz, qui a aussi écopé de deux pénalités pour excès de vitesse dans les stands à cause d’un problème.

James Vowles, le directeur de l’équipe, reconnait que le week-end a été frustrant, d’autant que la FW47 s’est montrée performante sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Mais la pénalité et la malchance de Sainz, couplées à un week-end ’sans’ pour Albon, ont coûté cher au team.

"Une journée de course très difficile. La bonne nouvelle, c’est que la voiture était très rapide, mais nous n’avons pas pu en profiter" a déclaré Vowles, revenant sur les aléas rencontrés.

"Dans le cas de Carlos, la course était plus ou moins terminée après le premier virage et les dégâts ont entraîné non seulement un plat sur le pneu, mais aussi des dommages aux capteurs de vitesse des roues, qui sont essentiels pour le limiteur de vitesse dans les stands."

"En conséquence, nous avons dû rentrer plus tôt aux stands en raison des vibrations importantes, ce qui nous a obligés à effectuer deux arrêts, nous a fait dépasser de 0,2 km/h la limite de vitesse dans les stands et nous a valu une pénalité de cinq secondes."

"Lors de notre deuxième arrêt, nous avons essayé de contrôler manuellement la vitesse à 70 km/h, mais à la sortie, Carlos a encore légèrement dépassé le limiteur de vitesse dans les stands, ce qui nous a valu une pénalité de passage par la voie des stands, que nous avons effectuée."

"Sans la pénalité de passage par les stands, et même avec tous les autres éléments, Carlos se battait encore pour un point, ce qui est très impressionnant" note le Britannique, qui décide de ne pas s’éterniser sur les difficultés d’Albon.

"Avec Alex, nous n’avons pas tout réussi, de la communication au choix des pneus de départ, en passant par l’optimisation de ses performances. Il s’agit d’un accident de parcours dans une saison qui a été très bonne, alors terminons en beauté les quatre prochaines épreuves."