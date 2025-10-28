La course de Verstappen a rassuré Marko, le titre reste possible

Le Dr Helmut Marko, conseiller pour le sport auto de Red Bull, a salué la remontée spectaculaire de Max Verstappen lors du Grand Prix du Mexique, qualifiant son pilote vedette de chien de chasse !

Verstappen a connu une course chaotique sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, où il s’est battu pour prendre la première place depuis la cinquième position sur la grille de départ jusqu’au premier virage.

Cependant, le Néerlandais a été contraint de prendre le virage 1 à l’extérieur et est sorti de la piste, coupant à travers l’herbe pour rejoindre la piste à la sortie du virage 3.

Il a chuté à la quatrième place, mais a rapidement attaqué Lewis Hamilton pour la troisième place, qu’il a obtenue après que le pilote Ferrari ait reçu une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et pris un avantage durable.

Malgré cette attaque, le quadruple champion du monde a connu des difficultés avec les pneus médium, ce qui lui a coûté un temps précieux. Mais lorsqu’il a chaussé des pneus tendres lors de son unique arrêt au stand, sa RB21 s’est réveillée.

Verstappen a remonté le peloton et rattrapé Charles Leclerc en deuxième position, alors qu’il avait 20 secondes de retard.

Malheureusement, l’intervention tardive de la voiture de sécurité virtuelle pour venir en aide à Carlos Sainz, en panne, a mis fin aux espoirs de Verstappen de terminer deuxième, même si l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase a tout de même qualifié son dernier relais de "totalement fou".

Marko a aussi été impressionné par la remontée de Verstappen, Red Bull étant convaincue que la deuxième place était un objectif réaliste si la Williams de Sainz n’avait pas mis fin à sa course.

"Max a fait une incroyable course de remontée," a déclaré Marko. "Il était en moyenne cinq à six dixièmes plus rapide par tour, et nous étions convaincus à 100 % qu’il allait prendre la deuxième place."

"Mais Carlos Sainz a offert une sorte de cadeau d’adieu un peu tardif à Ferrari."

"J’étais le seul à penser positivement. Personne ne voulait parier avec moi sur un podium. Personne n’y croyait. Mais j’ai dit à Max le matin de la course de penser positivement. Et puis nous avons vu ce qui était possible."

Seul le départ a été source d’inquiétude pour Marko.

"C’est le Mexique. Je pense que Max n’avait pas de place et qu’il n’a pas tiré avantage de la situation. Je pense que les commissaires ont pris la bonne décision de ne pas sanctionner les pilotes."

Et après, la bataille avec Hamilton a été rude mais Marko sourit : "Quand ils se retrouvent ensemble, il y a toujours de l’action !"

Verstappen ayant terminé devant Oscar Piastri, il a tout de même réduit son retard au classement des pilotes, désormais mené par Lando Norris. Verstappen compte désormais 36 points de retard.

Ce fut une course d’usure pour Verstappen et Red Bull, comme l’explique Marko, qui souligne que l’équipe savait que le rythme de course du pilote était excellent.

"Nous savions qu’il était comme un chien de chasse, que son rythme de course serait meilleur et que Max serait en forme. Alors toutes les difficultés sont oubliées, et il se donne à fond."

"Max a réalisé un incroyable relais avec les tendres. Il a vraiment repoussé les limites, tout en préservant ses pneus. J’avais toujours peur que les pneus lâchent. Mais il a plus ou moins roulé à 1:21.2 tour après tour, toujours à moins d’un dixième de seconde près. C’est tout simplement Verstappen."

"Au championnat... 36 points, c’est mieux que 40 mais il y a une course en moins, cela devient plus difficile. Mais il reste encore 116 points à marquer et le fait qu’une équipe ait un avantage sur un circuit n’est plus une évidence. Nos chances sont intactes si nous ne faisons aucune erreur. Dans l’ensemble, nous sommes toujours compétitifs sur tous les circuits."

"J’espère que les deux McLaren continueront à respecter leur règle d’équité. Nous avons l’avantage que tout est concentré sur Max. L’opportunité est toujours là."

"Nous n’avons pas trouvé la configuration optimale pour le Mexique. Mais le Brésil propose une course sprint et il pleut souvent - nous sommes optimistes."