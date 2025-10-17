’Toto aurait pu être plus fermé’ : Russell pense avoir décroché un contrat ’satisfaisant’

George Russell et Mercedes F1 sont enfin tombés d’accord pour continuer à travailler ensemble l’année prochaine, comme annoncé en marge du Grand Prix des Etats-Unis. Un dénouement qui ne s’est pas fait sans mal, notamment à cause d’un désaccord sur la durée du contrat.

Entre un pilote parmi les meilleurs et une équipe au projet solide, chacun avait des arguments. S’il se dit apparemment que Russell a eu gain de cause avec deux années de contrat, il assure qu’il n’avait pas envie d’aller ailleurs.

"Je suis vraiment heureux de continuer" a déclaré Russell. "À vrai dire, si tous les sièges étaient disponibles pour l’année prochaine et que je pouvais choisir n’importe quelle équipe pour laquelle courir, je pense que Mercedes serait ma meilleure chance de remporter le championnat l’année prochaine."

"Et pour moi, ce qui compte, c’est plus de gagner que l’argent, les journées de sponsoring ou quoi que ce soit d’autre. Je veux gagner et c’est pour cela que je me bats, voilà tout. Je pense que tout se résume toujours à la performance, pour n’importe quel pilote."

"En tout cas, ce qui me permet de dormir tranquille, c’est de savoir que mes performances sont bonnes, et c’est ce qui permet à un pilote de rester dans le sport. Notre intention et mon objectif sont de continuer avec Mercedes indéfiniment, et nous sommes ici pour nous concentrer sur la victoire en 2026."

Etonnamment, le Britannique confirme que c’est bien Wolff qui avait la main dans les négociations et non lui : "Je suis très heureux, pour être honnête, car compte tenu de la situation et des circonstances dans lesquelles je me trouve avec l’équipe, Toto aurait pu être beaucoup plus fermé s’il l’avait voulu."

"Mais je pense qu’il reconnaît vraiment qu’il faut récompenser ceux qui sont performants, qui font des efforts et qui obtiennent des résultats sur la piste. C’est pourquoi je suis ici avec le sourire, car je suis très satisfait de l’offre. C’est un bonus, mais mon objectif principal reste d’avoir une voiture de course rapide."

Interrogé sur le fait qu’il puisse avoir davantage la main lors des prochaines négociations, Russell est convaincu que c’est possible, mais il a besoin de faire une chose pour y parvenir : "Oui, en roulant vite. Mais c’est comme ça que nous en sommes arrivés là, je pense."

"Comme je l’ai déjà dit, Toto a toujours été incroyablement doué pour récompenser ceux qui, selon lui, le méritent, et il a toujours dit ’fais ton travail sur la piste et laisse-moi m’occuper du reste’. Et jusqu’à aujourd’hui, il ne m’a jamais déçu à cet égard."

"Je dois donc continuer à lui faire confiance. Et malgré toutes ces spéculations, la vérité, c’est que tout cela venait de vous, que c’était mon histoire, que cela a fait les gros titres et tout le reste, mais la réalité était tout autre, et c’est ainsi que fonctionne ce milieu."

"Je suis assis ici maintenant, très heureux et enthousiaste à l’idée de continuer avec Mercedes, non pas pour l’argent, la liberté ou quoi que ce soit d’autre, mais parce que je crois que c’est ma meilleure chance de gagner."