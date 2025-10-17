L’ampleur du projet Cadillac F1 est ’effrayante’, même pour les cadres les plus aguerris

Pat Symonds, consultant exécutif en ingénierie chez Cadillac F1, reconnait l’ampleur de la tâche que représente la création d’une écurie de Formule 1 à partir de zéro, alors que la marque américaine se prépare pour sa première saison en 2026.

Symonds a rejoint l’équipe au début de cette année après avoir purgé une longue période de congé forcé suite à son départ de la FOM, où il occupait le poste de directeur technique. Il reconnait que l’engagement de ceux qui sont restés fidèles à Cadillac malgré l’incertitude de 2026 avait été un atout considérable.

"Oui, l’ampleur est assez effrayante. Ce qui est absolument incroyable, c’est l’engagement que tout le monde chez Cadillac a manifesté envers cette nouvelle équipe. Nous n’avons en fait obtenu notre inscription officielle que le 7 mars de cette année" rappelle Symonds.

"Et cela représente 364 jours avant les premiers essais libres en Australie. On ne peut pas constituer une équipe en 364 jours. Il y a donc eu un engagement incroyable bien avant cela pour faire venir des gens."

"L’un des aspects que je pensais être les plus difficiles, c’était le recrutement, et en effet, ça l’a été. Au début de l’année, nous avions 159 personnes au Royaume-Uni travaillant sur le projet, avec le soutien de diverses autres personnes."

"Au moment où nous avons obtenu notre inscription, nous étions montés à environ 209, et maintenant nous sommes à 426. Donc cette croissance a été vraiment rapide, mais cela a été très difficile."

"Quand je suis arrivé, je pense que la première chose qui m’a frappé – bien sûr, il y avait énormément de gens que je connaissais, beaucoup de gens avec qui j’avais travaillé par le passé – c’était la réelle qualité du travail qui avait été accompli là-bas. Il y a énormément d’aspects que je considère vraiment au niveau des meilleures équipes de la grille."

Symonds a souligné la difficulté de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour établir une équipe, mais il s’est dit satisfait de la réaction des employés chez Cadillac face à ce défi, et a révélé que l’équipe avait déjà construit un châssis prototype pour l’aider à se préparer aux processus d’homologation et de crash test de la FIA.

"C’est un défi. Il y a énormément de choses à faire. Et je ne vais pas dire que construire une voiture de Formule 1 est facile. Ce n’est pas facile. Mais j’en ai construit environ 40 maintenant, donc on finit par savoir ce qu’il faut faire et quand il faut le faire."

"Mais tout le reste, construire toute l’infrastructure autour, tous les processus, toutes les procédures, toute la logistique, tous les bâtiments, ce n’est pas quelque chose que l’on fait souvent."

"Et c’est une tâche non seulement incroyablement difficile, mais pour laquelle on manque d’expérience si on ne l’a pas déjà fait plusieurs fois. C’est donc un immense défi auquel les gens ont répondu de façon remarquable."

"Nous nous en sortons bien. Nous avons construit un châssis, un châssis prototype. Ce n’était pas un châssis destiné à la course car il avait en fait été conçu avant que nous connaissions tous les détails liés à l’installation du moteur et d’autres éléments."

"Mais cela nous a permis de valider les processus que nous devions suivre, car beaucoup parlent du nouveau moteur, de la nouvelle aérodynamique, etc., mais il y a aussi énormément de nouvelles réglementations de sécurité. Il y a des tests très, très difficiles à réussir sur le châssis."

"Donc, nous avons construit un châssis, nous avons passé tous ces tests au deuxième trimestre de l’année. Nous avons maintenant notre premier châssis destiné à la course ; il est prévu pour son test d’homologation, pour ses crash tests, et tout cela dans quelques semaines. Je pense que nous voyons beaucoup de pièces arriver en stock, et nous avançons."