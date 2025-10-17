Leclerc dément considérer un départ de Ferrari

Charles Leclerc a fêté aujourd’hui son 28e anniversaire sur le circuit d’Austin, en compagnie de Ferrari, qui s’est réunie dans l’après-midi dans la zone d’accueil pour lui souhaiter un bon anniversaire.

Le Monégasque a confié ses espoirs de bon résultat en profitant d’un week-end Sprint au Grand Prix des Etats-Unis, tout en réfutant considérer pour le moment un départ de la Scuderia à moyen terme.

"Aujourd’hui a été une belle journée et ce soir, nous allons fêter ça autour d’un dîner, même si nous nous attendons à un week-end très chargé sur le circuit, d’autant plus que nous avons le format Sprint," a-t-il déclaré aux journalistes.

"Je ne pense donc pas que nous ferons quoi que ce soit de trop extrême, car dès demain, nous devrons être au meilleur de notre forme sur le circuit, car c’est à ce moment-là que seront déterminées les positions sur la grille de départ pour la course de samedi. J’espère pouvoir m’offrir un beau cadeau sur le circuit, peut-être un podium."

Leclerc s’est dit pleinement motivé pour cette dernière partie de la saison.

"Ce n’est pas dans ma nature ni dans celle de l’équipe d’abandonner. Nous donnerons tout jusqu’au dernier tour de la dernière course, et je pense que même les week-ends difficiles sont source d’enseignements."

"Je pense également que le potentiel de la voiture est supérieur à ce qui a été montré récemment, et même si nos rivaux ont sans aucun doute progressé en termes de compétitivité, je suis convaincu que si nous parvenons à tout mettre en place, un bon résultat est à notre portée."

Le Monégasque a d’autres raisons d’être optimiste en raison du format du week-end.

"Nous n’aurons qu’une seule séance d’essais libres, donc ceux qui se sont le mieux préparés à l’usine pourraient avoir un avantage, et dans le passé, il nous est arrivé d’être les mieux préparés. Si c’est le cas ici, il sera important d’en tirer le meilleur parti."

"Pour l’instant, nous sommes en retrait par rapport à Red Bull, Mercedes et McLaren en termes de performances globales. Mais lors d’un week-end comme celui-ci, où il y a moins d’occasions de modifier les réglages ou de les affiner, il pourrait y avoir une opportunité de faire quelque chose de spécial."

Leclerc a aussi été invité à commenter les rumeurs selon lesquelles il envisagerait d’autres équipes pour son avenir. Des rumeurs en partie alimentées par son propre manager, Nicolas Todt, qui a parlé d’un marché des pilotes très dynamique pour 2027, le Français évaluant logiquement des options pour son client.

"Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est la même que celle que j’ai toujours dite : j’aime Ferrari, je veux gagner avec la Scuderia, et nous faisons tous tout notre possible pour être prêts lorsque le nouveau cycle technique commencera l’année prochaine. Donc, en ce qui me concerne, il n’y a que Ferrari."

"Je l’ai dit très clairement. Mon opinion est que j’ai toujours aimé Ferrari et que je veux gagner à nouveau avec Ferrari, et cela ne change pas vraiment."

"Quand on fait partie d’une équipe, il faut avoir confiance dans le projet pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, mais j’aime Ferrari, je leur ai toujours été extrêmement reconnaissant et je veux gagner en rouge. C’est ma priorité absolue pour le moment."