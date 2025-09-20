Tension en qualif : les règles des stands sont ’passionnantes’ tout en étant sécuritaires

Les qualifications sont le moment le plus tendu d’un week-end de F1, les équipes cherchant à optimiser le moment où leurs pilotes prennent la piste par rapport à leurs rivaux. De quoi créer des tactiques de bluff et d’intimidation qui ont soulevé un débat récemment.

Mais ces tactiques restent limitées et c’est souvent la position en piste qui est privilégiée par les teams. Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, tempère ces possibilités car les teams ne peuvent pas démarrer les voitures avant que la reprise soit annoncée lors d’une interruption de séance.

"C’est peut-être un peu exagéré. De notre côté, nous nous concentrons sur les qualifications et sur la manière d’en tirer le meilleur parti" a déclaré Alan Permane, qui explique les difficultés pour les teams se situant au début de la voie des stands.

"Il est vrai que les règles actuelles concernant la voie des stands rendent les choses difficiles, surtout si vous vous trouvez au bout de la voie des stands, comme Jonathan et moi-même, et que vous devez sortir rapidement, en particulier lors d’une relance."

"Vous avez raison, on voit les voitures démarrer leurs moteurs, et avec la règle qui interdit d’entrer dans la voie des stands avant la relance, on commence à se poser des questions. Mais je ne pense pas que ce soit un gros problème. Et si c’est pour des raisons de sécurité, ce qui est le cas, alors je pense que c’est une bonne chose."

Jonathan Wheatley, directeur de Sauber, est d’accord avec son rival et homologue, et pense même que les directives de la FIA sont intéressantes : "Honnêtement, je n’ai pas grand-chose à ajouter."

"Ce sont les qualifications. Comme le dit Alan, lorsque vous êtes au bout de la voie des stands, si les voitures se rapprochent dans la file d’attente, vous ne pouvez tout simplement pas entrer. Et en fait, je pense que de manière très pragmatique, la FIA a élaboré des lignes directrices."

La priorité est donnée aux pilotes dans la voie des stands par rapport à ceux qui sortent, sauf s’ils arrivent à glisser une roue dans la ’fast lane’, ce qui crée des enjeux. Et le fait de ne plus pouvoir attendre dans la voie des stands est aussi une bonne amélioration.

"Nous avons perdu un aileron avant lors d’une course parce que nous n’avions pas suivi ces directives lors des qualifications. Mais je pense que tout cela contribue à rendre la course passionnante."

"Et nous devons nous rappeler que cela a permis de résoudre le problème de sécurité sur la piste que nous avions dans la dernière série de virages, où les voitures roulaient à des vitesses très différentes. Je pense donc que c’est un petit prix à payer."