Sauber F1 : Wheatley compare Bortoleto à Verstappen

Pour Sauber et Nico Hülkenberg, ce ne sera pas difficile de faire mieux à Bakou, ce week-end, qu’à Monza : puisque l’Allemand n’avait pas pu prendre le départ en raison d’un problème technique en Italie.

Aujourd’hui, le directeur de l’écurie d’Hinwil, Jonathan Wheatley, est en mesure de l’affirmer : l’incident ne se reproduira pas ce week-end en terre azérie.

« Oui. C’est toujours douloureux de décevoir l’un de ses pilotes en tant qu’équipe. Vous pouvez imaginer que nous avons examiné ce qui s’est passé avec une précision chirurgicale. Nous avons très bien compris le problème – très rapidement, en fait – et l’équipe a très bien réagi pour le corriger. Même ainsi, les dernières pièces sont arrivées ici et ont été montées sur la voiture. Donc, sur ce problème particulier, nous maîtrisons la situation. Et bien sûr, la fiabilité fondamentale est quelque chose que nous essayons tous d’atteindre.. Ce n’est pas toujours simple. Ces voitures sont incroyablement compliquées. Le plus petit détail peut faire la différence. »

À Monza, c’est plutôt, et de nouveau, Gabriel Bortoleto qui a soufflé les observateurs, en rapportant de précieux points. Confirmant ainsi ses progrès, de même que ceux de sa Sauber.

« La voiture est plus compétitive, point final » avalise Jonathan Wheatley.

« Les évolutions ont été extrêmement positives. Et j’ai déjà dit que les pilotes prennent plaisir à piloter la voiture. Ils peuvent vraiment attaquer – et le faire de manière constante. Nous avons encore notre talon d’Achille. Zandvoort n’a pas été une grande performance de notre part. Heureusement, nous en avons tiré un bon résultat. À Monza, la voiture était très compétitive. Nous avons simplement une plateforme plus compétitive. Bien sûr, notre objectif est d’essayer de marquer des points à chaque course. »

Nico Hülkenberg a-t-il perdu en vitesse de pointe ?

Face à Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg semble souffrir de plus en plus, notamment en qualifications. Jonathan Wheatley en a-t-il conscience ? Est-il inquiet ?

« Non. Il faut mettre les choses en perspective. Nico est un pilote super rapide sur un tour et en rythme de course – il est extraordinaire. Il arrive chaque week-end en pleine forme. »

« Et si l’on analyse, comme le fait l’équipe, chaque élément de la performance en qualifications, il a connu une série de petites choses – certaines de sa propre faute, d’autres où la voiture a été un peu délicate dans certaines conditions également. »

« Il n’y a pas de problème sous-jacent dont nous devrions nous préoccuper. Et comme pour toutes ces choses, cela peut basculer en un clin d’œil. Quand on parle de la densité du peloton de milieu de grille et de la lutte dans laquelle nous sommes, on parle souvent d’un millième ou de deux centièmes de seconde – la différence pour passer à la phase suivante des qualifications. »

« Et c’est juste ce que nous voyons. Si l’on regarde la grille, si l’on a la chance d’être constamment dans le top 10 des qualifications, il y a de plus grands écarts entre les pilotes là-bas. »

Gabriel Bortoleto continue donc de son côté d’impressionner, week-end après week-end. Au point d’être comparé avec les tout meilleurs du plateau ?

Jonathan Wheatley, qui a travaillé avec Max Verstappen chez Red Bull, voit-il justement des points communs entre le pilote de Milton Keynes et celui de Sauber ?

« Tous deux sont intrinsèquement, naturellement rapides. En fait, tous deux s’affrontent sur le simulateur de part et d’autre d’un week-end de course également. Et tous deux semblent avoir cette capacité à piloter la voiture tout en pouvant penser au reste de la situation. Max, je connais son père, je connais la famille depuis des années. Je connais Max depuis qu’il est tout petit. Et je viens de rencontrer Gabriel. Mais c’est la même chose – ces gars sont ultra-compétitifs, et ils cherchent le moindre avantage en tout. Ils partagent tous les deux une grande éthique de travail et un amour pour la course. Tous les deux – si l’occasion se présente – pilotent autre chose ou sont sur un simulateur. »

Sauber devient Audi : un point sur le grand projet 2026

Si sur la piste, Sauber joue la 7e ou 6e place au mieux cette année, c’est surtout à l’usine que se prépare la grande révolution, avec le nouveau règlement et l’arrivée d’Audi comme équipe et motoriste en part entière.

Même si c’est plutôt Mattia Binotto qui s’en occupe à Hinwil, Jonathan Wheatley peut-il faire un point sur la préparation de Sauber/Audi ? Le V6 allemand sera-t-il en souffrance, comme on le murmure dans le paddock ?

« C’est une période extrêmement chargée pour chaque équipe de Formule 1, et l’attention de tout le monde se tourne naturellement vers 2026. Nous sommes dans les temps avec notre programme de banc d’essai. Le moteur est sur le banc depuis un certain temps. L’accent est mis sur la fiabilité car, comme vous le dites, nous ferons rouler la voiture dans un laps de temps incroyablement court. C’est une période passionnante dans le projet Audi F1, avec évidemment l’accouplement du châssis et du groupe motopropulseur pour la première fois en décembre. »

« Notre programme de simulateur commence naturellement à pencher vers 2026 également. Mais dans ces deux programmes, il est un peu trop tôt pour parler de performance – ce qui pourrait être votre prochaine question. Et bien sûr, nous ne saurons rien de tout cela avant la première séance de qualifications et la première course à Melbourne. »