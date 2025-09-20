Officiel : La F1 prolonge le Grand Prix d’Azerbaïdjan jusqu’en 2030

La Formule 1 a annoncé que le Grand Prix d’Azerbaïdjan resterait au calendrier pour quatre années supplémentaires, assurant ainsi la pérennité de l’événement jusqu’en 2030 inclus.

Le circuit a fait ses débuts au calendrier de la Formule 1 en 2016 sous le nom de Grand Prix d’Europe, avant de devenir en 2017 le Grand Prix d’Azerbaïdjan. En 2024, le week-end de course a accueilli des fans de plus de 70 pays et enregistré d’excellentes audiences, avec une audience télévisée mondiale de plus de 66 millions de téléspectateurs.

Avec sept vainqueurs différents répartis sur huit éditions, le Grand Prix d’Azerbaïdjan est devenu l’une des courses les plus ouvertes du calendrier. Le Mexicain Sergio Pérez est le seul pilote à avoir remporté deux victoires à Bakou, tandis que trois pilotes de la grille actuelle ont remporté une victoire – Lewis Hamilton, Max Verstappen et Oscar Piastri – l’Australien ayant remporté la victoire l’an dernier après une bataille acharnée avec Charles Leclerc (Ferrari).

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a déclaré : "Bakou dégage une énergie incroyable et, depuis notre premier Grand Prix ici en 2016, la Formule 1 a toujours reçu un accueil chaleureux et enthousiaste de la part du peuple azerbaïdjanais."

"Le circuit est unique, avec ses sections techniques et ses longues lignes droites qui traversent le magnifique littoral et la vieille ville historique, offrant chaque année une course riche en événements et en divertissements."

"Ce renouvellement témoigne de la confiance et de l’engagement solides entre la Formule 1, le gouvernement azerbaïdjanais et le promoteur, et ouvre la voie à un avenir prometteur pour le pays."

"Je tiens à remercier le président Ilham Aliyev et le ministre Gayibov pour leur investissement et leur engagement continus dans le développement de l’événement ; Anar Alakbarov et la Fédération automobile d’Azerbaïdjan pour leur soutien à la Formule 1 dans le pays ; et l’équipe du circuit urbain de Bakou pour leurs efforts constants afin d’offrir une expérience exceptionnelle à nos fans, pilotes et équipes."

Le Dr Farid Gayibov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d’Azerbaïdjan, a ajouté : "La prolongation de notre partenariat avec la Formule 1 reflète la vision et l’orientation des dirigeants azerbaïdjanais, qui veillent à ce que notre pays continue de s’imposer comme une plaque tournante mondiale pour les grands événements sportifs, tout en laissant un héritage durable et inspirant aux générations futures grâce au pouvoir du sport."

"Au fil des ans, le Grand Prix d’Azerbaïdjan est devenu l’une des courses les plus attendues du calendrier de la F1, mettant en valeur non seulement l’action palpitante en piste, mais aussi la beauté, l’énergie et l’hospitalité de notre capitale."

"Cette prolongation réaffirme notre engagement à accueillir des événements de classe mondiale et renforce la position de l’Azerbaïdjan sur la scène internationale. Ensemble, nous continuerons de présenter Bakou comme une destination sportive dynamique et de classe mondiale, accueillant les fans du monde entier pour vivre l’excitation de la Formule 1 et l’esprit unique de notre ville et de notre pays."