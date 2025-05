Stella : Red Bull est très douée pour créer un récit à son avantage

Andrea Stella pense que Red Bull parvient à créer un narratif erroné au sujet de ses performances.

Le directeur de McLaren F1 s’oppose au récit de Christian Horner et Helmut Marko selon lequel l’équipe ne devrait jamais être en pole ni gagner de courses, alors qu’elle y parvient. Un discours d’autant plus intéressant au lendemain de la troisième pole de Max Verstappen en six courses.

"Vous savez, Red Bull est très douée pour fabriquer des voitures rapides, elle est exceptionnellement douée, je dirais, pour conduire des voitures rapides, et elle est aussi extrêmement douée pour créer un récit à son avantage" note Stella.

"Ils exploitent toutes les opportunités possibles pour rester dans la compétition."

"Et certaines de ces opportunités, parfois, consistent à créer un récit disant ’nous faisons des miracles ici, les autres devraient gagner chaque séance d’essais, chaque qualification et chaque course’. Mais c’est le récit créé par certains de nos concurrents, que nous lisons de temps en temps, puis nous changeons de page et nous nous concentrons sur nous-mêmes."

L’Italien révèle que McLaren et ses pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, ne se concentrent aucunement sur les déclarations de leurs rivaux : "Et lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous regardons les chiffres, nous regardons les faits, nous regardons ce que nous devrions améliorer."

"Et il y a beaucoup de choses que nous devrions améliorer. Pour moi, quand je regarde les faits, je regarde aussi ce que Lando et Oscar font, et ce qu’ils font de manière très cohérente. Donc, oui, bravo à Red Bull, même en ce qui concerne la façon dont ils gèrent leurs opportunités non techniques."