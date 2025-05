McLaren s’agace des ’accusations bidon’ de Red Bull et fait une proposition à la FIA

Zak Brown, le PDG de McLaren F1, s’agace de voir Red Bull lancer des allégations au hasard sans aucune preuve, et que celles-ci soient reprises dans les médias voire notées par la FIA. C’est pour ça que l’Américain a utilisé une bouteille ce vendredi sur laquelle il était marqué "eau de pneu", après que Red Bull a relancé cette rumeur de l’année dernière.

Selon Christian Horner, la McLaren MCL39 refroidit très bien ses pneus, et le Britannique a sous-entendu que le refroidissement se faisait autrement qu’avec l’air. Une deuxième allégation après celle de l’automne 2024, qui avait mené Pirelli à faire une enquête sur la MCL38 et ne pas voir de système illégal.

Selon Brown, la FIA devrait obliger les équipes à déposer des allégations formelles au moyen d’un processus coûteux, afin d’éviter que des teams et leurs dirigeants ne lancent des rumeurs sur leurs rivaux de manière aléatoire et non fondée.

"Les équipes ont toujours allégué que d’autres équipes avaient mal agi. Plus récemment, une équipe s’est concentrée sur cette stratégie plus que d’autres" admet Brown. "Je pense qu’il y a une manière appropriée de protester contre une équipe à la fin de la course, et il faut présenter un dossier ; c’est formel, il faut divulguer d’où vient l’allégation, il faut mettre de l’argent."

"Cette procédure devrait être étendue à toutes les allégations afin de mettre un terme aux allégations frivoles qui ne visent qu’à distraire l’attention. Si vous deviez verser de l’argent et mettre sur papier vos allégations sans les dissimuler, je pense que ce serait un moyen d’éliminer les accusations bidon qui se produisent dans ce sport, ce qui n’est pas très sportif."

"Et si quelqu’un pense qu’il y a un problème technique, il a tout à fait le droit d’en parler. Mais mettez-le sur papier, mettez votre argent. Cela devrait être déduit de votre plafond de coûts s’il s’avère que vous avez tort, et je pense que cela mettra un terme aux allégations bidon qui émanent de certaines équipes dans ce sport."

Selon Brown, déposer une allégation qui mène à une enquête devrait coûter une somme à cinq chiffres, de manière à obliger les équipes à se retenir sur leurs allégations si celles-ci ne sont pas fondées. Ainsi, le choix de se lancer contre une équipe adverse ne se ferait que contre une somme importante.

"Nous sommes tous à la limite du plafond budgétaire. Nous ne gaspillerons pas un dollar pour quoi que ce soit que nous ne pensons pas être performant, donc il faudrait probablement 25 000 €. Est-ce que je dépenserais 25 000 € pour une tactique de distraction ou pour le développement de ma propre voiture de course ?"

"Je dépenserais 25 000 € pour ma voiture de course à chaque fois. Les frais de contestation devraient être fixés à un niveau suffisamment élevé pour qu’une équipe réfléchisse attentivement à la possibilité de déposer un recours. Il n’est pas nécessaire qu’elle s’élève à des centaines de milliers d’euros."

"Mais elle doit être suffisamment significative pour que l’équipe soit privée de performances qu’elle pourrait consacrer à sa voiture, et pour qu’elle soit obligée de passer par les voies appropriées, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas simplement d’allégations. Il y a quelque chose de sérieux qui fait l’objet d’une enquête."

De la même manière que l’affaire des pneus, Brown est confiant pour la directive technique sur la flexibilité des ailerons qui arrivera à Barcelone, et il se satisfait de voir Red Bull se pencher sur son équipe : "Cela ne fait aucune différence pour nous. Nous ne sommes pas du tout inquiets de ce changement de règles."

"Il y a eu beaucoup de suggestions de la part d’autres personnes au sujet de notre voiture au cours de la période écoulée, et aucune d’entre elles n’a été exacte. Mais plus ils sont distraits et se concentrent sur notre voiture au lieu de leurs propres performances, cela ne peut être qu’une bonne chose pour nous."