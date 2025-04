Stella : Norris a oublié son crash et est passé en ’mode course’ en 5 minutes

Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren, a révélé qu’il n’avait fallu que cinq minutes à Lando Norris pour oublier son accident en qualifications avant le Grand Prix d’Arabie saoudite et se concentrer sur la course.

Norris a percuté hier un mur en début de Q3, alors qu’il semblait être l’homme à battre pour la pole position. Le Britannique s’élancera de la 10e place sur la grille, tandis que ses rivaux au championnat, Max Verstappen et son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, partiront respectivement de la pole et de la deuxième place.

Norris a au moins pu se remettre rapidement de sa dernière erreur en qualifications, Stella insistant sur le fait que la confiance de son pilote cette semaine est « nettement meilleure qu’à Bahreïn » même si ce dernier a tout de même fait une large auto-critique de son erreur.

"À 100 %, et cela ne s’est pas passé dans les 24 heures qui ont suivi, mais je dirais qu’après cinq minutes — ou du moins après cinq minutes où Lando était de retour dans notre hospitalité — l’état d’esprit a immédiatement changé."

"Nous étions tous très encouragés, et je pense que nos performances l’ont également prouvé."

"Un incident en qualifications est toujours regrettable, car Lando aurait pu être en première ligne, et maintenant il part de la dixième place."

"Ces pilotes sont des pilotes de course. Ils ont fait ça toute leur vie. Je suis sûr que ce n’est pas le seul samedi décevant que Lando ait pu connaître dans sa carrière. Tous les pilotes ont la peau dure, sont habitués à cela et sont très déterminés."

"En fait, lors du debriefing, notre attention s’est immédiatement portée sur les pneus pour la course et sur la manière d’exploiter les performances de vendredi. Ce n’est pas seulement une question de moral, c’est aussi presque une question de méthodologie : comment passer de ce point bas à la course ? Soyons préparés et utilisons la déception comme un regain de détermination."

"Je pense que lorsqu’on est dans le sport, qu’on est athlète ou ingénieur, on est bien entraîné, et parfois, on a juste cinq minutes de déception, et on sait comment les transformer. C’est ce que j’ai vu se produire avec Lando, et aussi avec l’équipe."