Norris est déçu par son crash et doute de pouvoir remonter jusqu’au podium

Lando Norris doute de pouvoir arracher un bon résultat au Grand Prix d’Arabie saoudite après son accident en qualifications.

Le pilote McLaren a subi un violent impact contre le mur après être sorti large au quatrième virage et avoir perdu le contrôle de sa voiture sur un vibreur en Q3. Il a ensuite été transporté au centre médical par précaution, mais n’a subi aucune blessure. Sans aucun temps en Q3, il partira donc 10e demain.

"Je suis simplement déçu de ma journée. Je sais que je dois me concentrer sur demain et je vais voir mes ingénieurs. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain. Nous savons que la voiture est bonne et rapide."

Norris s’est traité de "putain d’idiot" à la radio. Le Britannique continue à faire son auto-critique.

"Oui, c’est logique, je suis d’accord avec moi-même ! Je devrais me battre pour la pole, et je ne devrais pas prendre de risques comme je semble l’avoir fait. Ce n’est pas une garantie que nous aurions été en pole, car Max a fait du bon travail, ils étaient rapides, et ce n’était pas une surprise, donc ça aurait été sympa d’être dans cette lutte."

"J’étais bon et je me sentais à l’aise, et je ne vais pas être fier, ni content. Je me suis laissé tomber, ainsi que l’équipe, et les gars ont beaucoup de travail à faire pour réparer tout ça. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai pas eu le temps d’analyser, mais c’était juste une erreur. J’étais plutôt à l’aise et plutôt content, donc la voiture était performante."

"Évidemment, j’ai compliqué ma vie et celle de tous les membres de l’équipe pour demain, mais c’est la vie. Cela arrive rarement, c’est donc difficile, mais je vais voir le bon côté des choses et espérer que nous ferons une bonne course."

Son coéquipier Oscar Piastri a été devancé pour la pole position par Max Verstappen, les deux hommes étant séparés d’un centième de seconde. George Russell n’était qu’à un dixième de seconde de la troisième place.

Avec des écarts si faibles entre les leaders et des dépassements assez difficiles sur le circuit de la Corniche de Djeddah, Norris ne croit pas pouvoir prétendre au podium.

"Je vais aller voir mes ingénieurs et m’excuser, puis je verrai ce que nous pouvons faire pour demain, en essayant de mettre en place un bon plan. Mais demain, il nous faudra un peu de chance. C’est tellement difficile, c’est presque impossible de dépasser par ici, donc je ne m’attends à rien de magique."

"Mais nous avons une bonne voiture. Si nous parvenons à remonter dans le top 5 ou 6, je serais ravi."

"Oscar n’est pas en pole, notre rythme n’était clairement pas beaucoup meilleur que celui de Max. Même George n’est pas si loin, donc je pense que se rapprocher d’eux n’est pas très réaliste, mais essayer d’atteindre le top 5 est probablement notre objectif."

Zak Brown, son patron chez McLaren F1, a essayé de le réconforter.

"Je lui ai dit d’oublier ça. Ce qui est fait est fait. Concentrons-nous sur la course. Ce sera probablement une course à un arrêt, mais il y a fort à parier qu’il y aura des Safety Cars."

"Donc, concentrons-nous sur la course, faisons de notre mieux et voyons si nous pouvons le remonter plus haut avec la stratégie."

"Il sera certainement plus rapide qu’il ne l’a été en qualifications, je ne doute pas qu’il pourra vite remonter."