Verstappen pourrait-il passer la saison 2026 sur son canapé ?

Max Verstappen pourrait-il considérer une solution inédite pour la saison 2026 : la suivre depuis son canapé !

En effet certains observateurs du paddock pourrait imaginer que le Néerlandais quitte Red Bull avant de décider quelle équipe rejoindre pour 2027, après avoir étudié les niveaux de performance des uns et des autres l’an prochain.

C’est une théorie qui ne tient pas vraiment toutefois : pourquoi ne pas continuer chez Red Bull en 2026 à ce compte ? Si cela fonctionne, tant mieux, si cela ne fonctionne pas, il aura bien le temps d’activer sa clause de sortie.

Lando Norris, son rival chez McLaren, a été interrogé sur cette étrange option qui a surgi dans le paddock de Djeddah.

"Je ne sais pas avec Max, je dirais qu’il est différent de la plupart d’entre nous."

"Max veut arriver, gagner et montrer qu’il est le meilleur avant de rentrer à la maison, c’est son attitude, que je respecte et apprécie. On ne sait jamais, il a aussi dit à plusieurs reprises qu’il voulait courir dans d’autres catégories et Max veut profiter de la vie."

"Il n’est pas là pour essayer de rester dans les mémoires. Max peut faire ce qu’il veut, je le respecte."