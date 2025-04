Un accrochage entre les McLaren F1 ? ’Ce n’est qu’une question de quand, pas de si !’

Zak Brown, PDG de McLaren F1, estime qu’un contact entre Lando Norris et Oscar Piastri au cours de la saison 2025 de F1 est « inévitable ».

Les deux pilotes McLaren semblent se livrer une lutte acharnée pour le titre mondial cette année, après avoir largement dominé les quatre premières courses de la saison.

Norris a remporté le Grand Prix d’Australie, qui inaugurait la saison, tandis que Piastri a remporté des victoires impressionnantes en Chine et à Bahreïn, se rapprochant à trois points de son coéquipier au classement des pilotes.

Jusqu’à présent, Norris et Piastri ont maintenu une bonne performance en piste, même si Norris a encore commis une erreur qui coûte cher pour le Grand Prix ce soir.

"Je pense que c’est vraiment une question de quand, plutôt que de si. Entre deux pilotes, qu’ils soient de la même écurie ou d’écuries différentes, qui sont côte à côte pendant 24 courses, l’un d’eux va bloquer une roue au freinage et ça finira par un accrochage," lance Brown lorsqu’on lui demande s’il faut s’attendre à des étincelles entre ses pilotes en piste à un moment.

"J’ai donc hâte en quelque sorte que ça arrive la première fois, parce que ça va faire la une de tous les médias pendant des jours. Et ensuite on classera ça car je ne pense pas que ce soit aussi excitant que tout le monde le pense. Je pense que ce sera un incident de course le jour venu. Je pense que c’est inévitable."

"Ce sont deux personnages formidables. Aucun des deux n’est impétueux, donc cela ne nous inquiète pas et, dans une certaine mesure, nous avons hâte que cette première fois arrive et soit classée."