Spa-Francorchamps pourrait accueillir plus de Grands Prix que prévu

Selon le président du circuit, Melchior Wathelet, Spa-Francorchamps pourrait accueillir la Formule 1 au-delà de ses années garanties grâce au nouveau système de rotation des courses que met en place la FOM.

Plus tôt cette année, après une période d’incertitude, la F1 et le circuit emblématique ont conclu un nouvel accord de six ans, jusqu’en 2031. Le Grand Prix de Belgique est confirmé pour 2026, 2027, 2029 et 2031, sautant 2028 et 2030 dans le cadre du plan de Liberty Media visant à faire de la place à d’autres circuits.

Mais Wathelet a déclaré : "Il y aura peut-être des courses les deux autres années également ; je n’exclus rien."

L’ancien vice-Premier ministre belge, qui préside à la fois l’organisation du Grand Prix et le circuit, a expliqué : "En principe, un autre circuit sera au calendrier en 2028 et 2030 à la place de Spa-Francorchamps."

"Mais que se passera-t-il si cela ne se concrétise pas ou ne fonctionne pas ? Les Belges seraient alors ravis de pourvoir le créneau. Le contrat prévoit un minimum de quatre courses ces années-là, et non le maximum."

Wathelet a déclaré que la popularité de Spa est "actuellement énorme, plus grande que jamais", stimulée par la série « Drive to Survive » de Netflix et le film à succès de Brad Pitt sur la F1.

"Environ un tiers de nos visiteurs ont moins de 34 ans, et environ un tiers sont également des femmes. Il y a une belle mixité, et c’est exactement ce que nous recherchons. Cela contribue à maintenir l’attractivité de la discipline, notamment en Europe, où la concurrence pour attirer l’attention est rude."

Il a toutefois reconnu que les négociations de Liberty Media étaient « strictes », mais a salué le soutien de la Région wallonne pour l’obtention de ce contrat de six ans.

"Ils garantissent une très bonne image à la Formule 1," a-t-il déclaré, faisant référence aux détenteurs de droits commerciaux américains de la F1. "La discipline est actuellement très forte."

"De nombreux pays souhaitent accueillir une course, ce qui entraîne des changements de calendrier de plus en plus importants. Nous avons maintenant un contrat de six ans avec quatre courses, ce qui nous donne une perspective pour les années à venir, à moyen terme."

Wathelet a déclaré que la priorité pour Spa était de garantir l’organisation de l’événement au moins jusqu’en 2027.

"Et après, en 2029 et 2031. Donc pas en 2028 ni en 2030 ; il est possible que nous n’ayons pas de course à ce moment-là. Mais il est aussi possible que nous en ayons une, même si je n’avancerai pas de pourcentage de chance."