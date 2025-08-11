Norris serait-il déstabilisé par la perte du titre F1 face à Piastri ?

McLaren F1 va certainement voir l’un de ses deux pilotes champion du monde à la fin de cette saison.

Cela pourrait continuer à se faire sans duel fratricide, comme le contraire, même si l’Américain a déjà mis en garde Lando Norris et Oscar Piastri. Une bataille où les limites seraient franchies à de trop nombreuses reprises auraient des conséquences sur plusieurs saisons chez McLaren et pour les deux pilotes.

Le dernier exemple en date, celui de 2007 (à lire ici), ne peut toutefois pas trouver un véritable écho en 2025.

Une distinction évidente entre hier et aujourd’hui réside dans la grande différence de situation concernant les duos.

En 2007, Hamilton, un débutant, a rejoint la F1 pour être associé au double champion du monde Fernando Alonso, fraîchement arrivé de Renault, et Hamilton était le protégé de McLaren depuis des années. Il s’agissait d’un conflit plus ouvert.

Aujourd’hui, bien que Norris soit un protégé de longue date de McLaren et possède une plus grande expérience de la F1, Piastri jouant ainsi un rôle d’outsider ou de nouveau venu, Norris et Piastri en sont à leur troisième saison comme coéquipiers.

"Si c’était une première année pour l’un d’eux, on dirait que le débutant a donné du fil à retordre," dit Brown lorsqu’on lui a demandé si perdre ce championnat serait plus difficile pour Norris, compte tenu de son ancienneté en F1.

"Mais je pense que maintenant qu’ils sont des vétérans, peu importe qui est ici depuis le plus longtemps, depuis combien de temps."

"Je pense que Lando a simplement adopté une mentalité du genre : ’Je veux gagner le championnat et mon coéquipier est mon principal concurrent’. Donc je ne pense pas que ce sera plus facile ou plus difficile pour l’un ou l’autre de perdre."

"Ils sentent tous les deux le championnat à leur portée, et un seul peut le gagner. Donc je suis sûr que ce sera difficile pour celui qui ne le gagnera pas, en supposant que l’autre le gagne. Mais je ne pense pas que l’ancienneté de la titularisation chez nous ait d’importance maintenant."

"Je suis sûr que Fernando se disait : ’Mince, ce Lewis vient d’arriver, c’est vraiment énervant’. Mais Lando n’en parle pas. Il ne voit pas pour lui de prime à l’ancienneté dans l’équipe."

"C’est certain qu’il serait plus déstabilisé si Oscar était un rookie et il se remettrait en question. Mais ce n’est pas le cas, ce n’est donc pas comme 2007."