Réglages ’à côté de la plaque’ et aucun grip : un Sprint ’catastrophique’ pour Ferrari

Le Sprint du Grand Prix du Qatar 2025 a tourné au calvaire pour deux des têtes d’affiche du plateau.

Charles Leclerc a vécu l’une de ses courses les plus difficiles de la saison, incapable de maîtriser une Ferrari totalement déséquilibrée. Lewis Hamilton, lui, n’a pas été épargné non plus après un pari technique tenté depuis les stands… mais qui a viré à la catastrophe.

Dès l’extinction des feux, Leclerc a compris que la journée serait longue. Le Monégasque n’a jamais trouvé le moindre appui au volant d’une SF-25 méconnaissable et terminé à la 13e place.

"Une catastrophe," résume-t-il, sans détour.

"Au premier tour, on doit encore analyser ce qui s’est passé, je n’avais aucun grip. Au premier virage, je pensais que c’était l’air sale, au deuxième j’ai essayé mais j’ai perdu la voiture complètement, j’ai failli la perdre encore dans deux ou trois autres virages après."

Le constat est sans appel : "je n’ai jamais retrouvé le grip, c’était extrêmement difficile de garder la voiture en piste. Il faut qu’on analyse. En qualifications ce n’était pas bien, mais ce n’était pas aussi mal que là… en course, clairement, on était à côté de la plaque en termes de réglages."

Ferrari, déjà en difficulté dans la session de la veille, semble s’être égarée. Le Sprint n’a fait que mettre en lumière une fenêtre d’exploitation extrêmement étroite, dans laquelle la Scuderia n’a jamais réussi à entrer.

Parti depuis la voie des stands, Lewis Hamilton assumait un choix stratégique osé : valider en conditions réelles des modifications inspirées par le simulateur à Maranello durant la nuit. Il n’a pas réussi à remonter, finissant 17e.

"Nous sommes partis des stands car nous voulions explorer et apporter des modifications. Ils avaient repéré des choses sur le simulateur la veille. Nous avons donc appliqué ces modifications, mais la voiture partait vraiment dans la mauvaise direction et était très difficile à piloter, pour une raison ou une autre, visiblement pour nous deux."

"Nous manquons totalement de stabilité. L’arrière n’est pas ancré au sol, il glisse et se dérobe beaucoup. Il y a aussi des rebonds : à l’approche des virages comme le virage 10, la voiture se met à rebondir."

Et la liste continue : "Il y a beaucoup de sous-virage en milieu de virage, et quand on braque, elle se dérobe et on essaie de la rattraper. C’est différent à basse, moyenne et haute vitesse, et c’est un combat infernal."