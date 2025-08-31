Sixième à Zandvoort, Bearman était ’au bon endroit et au bon moment’

Oliver Bearman n’avait pas de grands espoirs avant la course de Zandvoort, puisqu’il s’élançait depuis les stands après des changements importants chez Haas F1 ayant entraîné une infraction aux règles de Parc Fermé.

Mais le pilote britannique a profité d’un bon timing sur certains faits de course et d’une course parfaitement déroulée pour remonter dans la zone des points, et signer une sixième place synonyme de meilleur résultat en carrière pour lui.

"Je ne m’y attendais pas. On a été chanceux aujourd’hui, c’est sûr, mais parfois il faut être au bon endroit au bon moment. De bonnes décisions stratégiques, la voiture était rapide, les gars ont fait un bon travail. On a été un peu malchanceux en qualifications, on est partis dernier, mais marquer des points est génial" a déclaré Bearman.

"C’est bien de revenir dans les points, ça faisait longtemps. L’équipe travaille incroyablement dur, on progresse étape par étape, on a des choses sur lesquelles travailler, y compris moi car je fais trop d’erreurs. On est sur le bon chemin et ça doit continuer."

Esteban Ocon arrache un point inespéré avec la dixième place alors qu’il s’élançait 18e. Frustré par des aléas qui ne l’ont pas aidé, il est satisfait pour la belle moisson de Haas : "C’est une bonne remontée, on avait une voiture dans les stands et une voiture quasiment dernière, donc pouvoir remonter dans la zone des points est hyper positif."

"Je n’ai pas eu trop de chance avec la Safety Car qui est arrivée au mauvais moment. On a bien perdu trois positions, mais ça aurait été moi ou Ollie, donc content qu’on arrive à marquer ces points avec l’équipe. Bravo à Ollie."

Le Français félicite un autre tricolore, en l’occurrence Isack Hadjar pour son podium : "Bravo à Isack pour ce beau podium. En tant que Français, il faut qu’on se soutienne ! C’est une journée qui va rester gravée pour toujours pour lui. Et il a fait un tellement bon week-end qu’il le mérite amplement."