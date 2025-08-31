Alpine F1 : Colapinto à la porte de points, Gasly dernier suite à un mauvais pari
Un Grand Prix des Pays-Bas sans points pour l’équipe française
Pas de miracle pour Alpine F1 au Grand Prix des Pays-Bas malgré les voitures de sécurité qui ont relancé la course à plusieurs reprises.
Pierre Gasly, parti 14e en pneumatiques médiums neufs, s’est classé 17e... et dernier !
"En fin de compte, c’était une course riche en défis dans de nombreux aspects, et où nous avons manqué les points de peu avec Franco."
"Nous avons tenté un petit pari sur la fin pour conserver notre position en piste avec des pneus durs usés, et j’ai essayé de me battre du mieux possible avec. Cela n’a pas porté ses fruits malgré nos efforts."
"Mes sentiments sont donc partagés : ces choix payent parfois, d’autres fois non. Nous en tirerons les leçons pour aller de l’avant et continuer à nous hisser dans le match pour les points. Il y a eu de belles batailles et c’est toujours plus plaisant."
"Dans l’ensemble, nous manquons de rythme, nous cherchons à améliorer tout ce que nous avons et nous repartirons au combat le week-end prochain à Monza. C’est un circuit où j’ai de précieux souvenirs. »
Franco Colapinto est parti 16e en pneumatiques tendres neufs et s’est classé 11e. Son meilleur résultat à ce jour mais pas encore suffisant !
"Nous étions tout près de marquer des points avec l’équipe aujourd’hui. C’était une course où il fallait rester vigilant et prêt à saisir chaque occasion."
"J’ai pris du plaisir, j’ai eu le sentiment de bien piloter et j’obtiens mon meilleur résultat de la saison au drapeau à damier. Nous allons analyser ensemble certaines phases de la course pour voir ce que nous aurions pu mieux faire."
"Nous avons choisi de rentrer aux stands pendant la dernière intervention de la voiture de sécurité pour chausser des pneus tendres et attaquer les voitures qui nous séparaient des points. C’était très proche et cela s’est finalement joué à peu de choses."
"Il y a beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end. Nous avons signé une meilleure performance en qualifications, je sens que les pièces du puzzle commencent à s’assembler et j’ai hâte de revenir à Monza, le théâtre de mes débuts en Formule 1 l’an dernier."
Alpine F1 Team - Renault
