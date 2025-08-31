Hülkenberg : Le zéro pointé de Sauber F1 est ’une opportunité manquée’

Nico Hülkenberg regrette de ne pas avoir réussi à faire mieux que 14e lors du Grand Prix des Pays-Bas, qui a vu Sauber F1 ne pas marquer de points, tandis que Williams, Racing Bulls, Aston Martin et Haas en ont inscrit.

"Je dois revoir ça, mais il s’est passé beaucoup de choses. La Safety Car n’a pas idéale à deux reprises pour nous, on a perdu du temps, les autres ont profité et ça nous a renvoyés en fond de peloton" a déclaré Hülkenberg.

"J’ai été renvoyé en fond de peloton, j’étais dans un train de DRS et c’était difficile de remonter. C’est une journée d’opportunités manquées, surtout quand on voit ce qu’ont réussi à faire certains de nos rivaux aujourd’hui."

L’Allemand admet que l’ambiance n’est pas bonne après cette course, mais il sait que tout sera oublié dès jeudi à Monza : "Ce n’est pas très bon, on n’est pas contents, mais on doit analyser, se reprendre et on recommence dans quelques jours. Il y a encore de nombreuses courses, aujourd’hui c’est frustrant mais ça fait partie de notre sport."

Gabriel Bortoleto termine juste derrière son équipier et regrette un départ raté à cause de son embrayage, qui a conditionné le reste de sa course : "Cette course a été plutôt frustrante pour nous. J’ai eu un problème d’embrayage au départ, ce qui m’a relégué en queue de peloton."

"Nous allons analyser la situation pour comprendre exactement ce qui s’est passé. À partir de là, la tâche s’annonçait difficile, mais je pense que nous avons également manqué quelques occasions : j’ai eu quelques accrochages sur la piste, qui ont endommagé ma voiture, et j’ai également été malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité."

Le Brésilien a eu un mot pour Isack Hadjar, troisième ce dimanche : "Félicitations à Isack, c’était agréable de le voir sur le podium. Dans l’ensemble, ce n’était pas le week-end le plus facile pour nous, mais c’est la course : nous allons analyser la situation et passer à autre chose, en nous concentrant déjà sur Monza dans une semaine."