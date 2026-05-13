’Si vous n’aimez pas, ne regardez pas’ : Hülkenberg est cash avec les fans de F1

Les nouvelles règles techniques de la F1 en 2026 ont été plus que clivantes, et une partie du public semble s’éloigner de la discipline, face à une hybridation importante qui a rendu le spectacle plus intense, mais plus artificiel.

Nico Hülkenberg estime que les plaintes actuelles concernant la réglementation n’ont rien de nouveau. Celui qui est en catégorie reine depuis 2010 rappelle que l’évolution technologique a toujours été au centre de la discipline.

"Pour être honnête, cela a toujours été comme ça en F1, n’est-ce pas ? La F1 consiste à être à la pointe de la technologie, et il faut évoluer avec son temps" a déclaré Hülkenberg à The Drive. "Si vous regardez l’industrie automobile il y a 5 ans, il y a 10 ans, c’est différent maintenant, cela a changé.

"Je pense que quand on regarde les courses actuelles, les trois premières courses que nous avons eues [en 2026], cela a été divertissant. C’était agréable à regarder avec beaucoup d’action en piste. Et je veux dire, si vous n’aimez pas ça, vous n’êtes pas obligé de regarder."

"Je suis content qu’il l’ait dit, car je mentirais si je disais que je ne ressentais pas la même chose. Je regarde et j’assiste à des courses de F1 depuis plus de trois décennies, et je suis tout à fait d’accord avec la plupart des fans sur le fait qu’il y a des problèmes majeurs à corriger, des règles à ajuster et des procédures à remanier, mais je peux aussi apprécier le produit que la F1 vend aujourd’hui."

"Que vous regardiez à la télévision ou en personne, c’est le spectacle le plus complet que nous ayons jamais eu. Et en regardant vers la fin de la décennie, quand le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem dit que les V8 reviendront, les choses ne font que s’améliorer."

"La F1 évolue tout le temps. Évidemment, vous avez ces puristes qui aiment l’ancienne école et le son d’un V10 et d’un V12 atmosphérique, moi y compris ! Mais la réalité est que cela ne fonctionne pas comme ça. Il y a quelques années, la durabilité était un sujet majeur, aujourd’hui moins."

"Mais, vous savez, j’ai un peu l’impression que la F1 et ses législateurs ont été un peu poussés dans cette direction pour rester en phase avec l’époque actuelle. Si vous voulez rester à jour et être un modèle commercial et de divertissement légitime, vous devez emprunter cette voie."

Il a aussi eu un mot pour les fans, qui sont pour certains très critiques de la Formule 1 dans sa nouvelle formule, et les encourage à suivre leur instinct, même si cela les éloigne de leur passion : "Si vous n’aimez pas, ne regardez pas."

Interrogé sur le plaisir qu’il prend au volant cette année, et aussi dans son rôle de leader d’une nouvelle équipe, l’Allemand assure se faire plaisir : "Oui, je m’amuse. Je pense qu’il s’agit de réapprendre, et il faut s’adapter et s’ajuster aux choses."

"Actuellement, nous sommes encore dans ces premières étapes où les choses sont encore assez nouvelles. Il y a une courbe d’apprentissage très raide pour nous et pour tous les autres, mais j’apprécie cet aspect, travailler avec les ingénieurs et l’équipe pour trouver ce petit avantage en eux."

"Évidemment, j’ai raté la première course à cause de problèmes, mais nous avons été 11e deux fois depuis. Nous n’avons pas encore tout optimisé, surtout du côté de l’unité de puissance, mais nous sommes évidemment partis de zéro."

"Donc c’est déjà assez impressionnant pour moi ce qu’Audi a fait et à quel point nous sommes compétitifs. Je suis très optimiste et plein d’espoir, et, pour moi, c’est génial de faire partie de cette histoire avec cette grande marque allemande. Tout reste à jouer. "