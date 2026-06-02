Verstappen trop grand pour Audi F1 ? Binotto refroidit certaines attentes

Les spéculations autour de l’avenir de Max Verstappen sont toujours en cours, en raison des difficultés rencontrées par Red Bull en 2026 mais aussi dans l’attente des règles moteur de 2027. Le Néerlandais se prononcera ensuite sur son avenir en F1. Mattia Binotto a lui tenu à mettre les choses au clair. Le directeur du projet Audi F1 assure que la marque allemande n’est actuellement pas en discussions avec le quadruple champion du monde.

Malgré un contrat courant officiellement jusqu’à la fin de la saison 2028 avec Red Bull, le Néerlandais se retrouve une nouvelle fois au centre des rumeurs de transfert après un début de campagne 2026 particulièrement compliqué pour son équipe.

Le quadruple champion du monde a dû attendre le Grand Prix du Canada, cinquième manche de la saison, pour décrocher son premier podium de l’année. Une situation inhabituelle pour celui qui a dominé la discipline ces dernières saisons.

À cela s’ajoute son mécontentement persistant vis-à-vis de la réglementation. À Montréal, Verstappen a même laissé entendre qu’il pourrait réévaluer son avenir en Formule 1 si les ajustements envisagés pour les groupes propulseurs de 2027 n’étaient finalement pas adoptés.

Les spéculations ont également été alimentées par l’existence d’une clause de sortie dans son contrat avec Red Bull. Verstappen pourrait être libre de quitter l’écurie autrichienne dès la fin de l’année s’il occupait une position inférieure à la deuxième place du championnat pilotes au moment de la pause estivale.

Une hypothèse qui reste d’actualité puisque le pilote néerlandais pointe actuellement au septième rang du classement, à 45 points du deuxième, George Russell, alors qu’il reste encore six Grands Prix avant la coupure de mi-saison.

Invité du podcast Beyond The Grid, Mattia Binotto a toutefois refroidi les fans de son équipe qui verraient bien Verstappen chez Audi.

L’Italien estime que le constructeur allemand n’est tout simplement pas encore dans une position suffisamment compétitive pour attirer un pilote du calibre du quadruple champion du monde.

"Non, nous ne sommes pas en discussion. Pas du tout," a répondu Binotto lorsqu’il lui a été demandé si Audi envisageait de recruter Verstappen.

L’ancien directeur de Ferrari a ensuite expliqué pourquoi une telle opération n’aurait actuellement aucun sens.

"La raison est que je pense que nous ne sommes pas encore prêts en tant qu’équipe."

"Si Max nous rejoignait, il faudrait lui offrir une plateforme adéquate, une plateforme lui permettant de se battre pour les victoires."

Plus encore, Binotto laisse entendre que la question pourrait ne jamais se poser si le duo actuel continue de répondre aux attentes de l’équipe.

"Peut-être que cela ne sera même pas nécessaire à l’avenir, parce qu’aujourd’hui je suis très heureux des pilotes que nous avons. Nous verrons ce que nous réserve l’avenir."

Les deux pilotes actuels, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, s’inscrivent dans le projet à long terme de la marque.

"Oui, pour le moment, nos pilotes disposent de contrats de longue durée. Je suis satisfait de la situation actuelle."