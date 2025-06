Septième en Autriche, Alonso salue la stratégie d’Aston Martin F1 et son application

Fernando Alonso a terminé septième du Grand Prix d’Autriche après avoir buté sur Liam Lawson et s’être défendu face au pilote dont il est le manager, Gabriel Bortoleto. Le pilote Aston Martin F1 salue la bonne décision stratégique de son team et un opérationnel irréprochable.

"C’était intense. La première chose est la stratégie, l’équipe avait raison de faire un arrêt" a déclaré le double champion du monde. "Un bon arrêt, un bon timing, et à la fin j’ai été chanceux."

"Car quand Gabi est remonté avec un meilleur rythme, j’ai eu Norris avec les drapeaux bleus et Gabi n’a pas pu m’attaquer. Heureusement que la course était réduite à 70 tours, car en laissant Norris passer j’avais le drapeau à damier, et c’était le parfait combo."

Alonso salue la première entrée dans les points de Bortoleto et s’attend à le voir réitérer cette performance à plusieurs reprises : "C’est incroyable, je suis heureux. Gabi a été fantastique toute la saison."

"Pour une raison que j’ignore, [Nico] Hülkenberg marquait les points. Mais avant cela, il méritait déjà d’en marquer. J’espère que ce sont les premiers d’une longue série, mais marquer ses premiers points en F1 est toujours particulier."

Lance Stroll a terminé 14e et contrairement à son habitude, n’a pas réussi à gérer les pneus : "J’ai eu des difficultés avec la dégradation des pneus, j’en ai eu beaucoup et je n’étais pas rapide aujourd’hui" déplore le Canadien, qui n’imaginait pas autant de dégradation de ses pneus : "C’était difficile, on s’attendait à en avoir mais j’ai souffert."