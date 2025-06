Une course ’inacceptable’ mais Tsunoda refuse de croire qu’il ’fait tout faux’

Yuki Tsunoda a terminé bon dernier du Grand Prix d’Autriche, à deux tours du vainqueur. Hors du coup en termes de rythme, le pilote Red Bull a en plus accroché Franco Colapinto, ce qui lui a valu dix secondes de pénalité et qui le pousse à présenter ses excuses.

"Oui, c’était ma faute, je suis désolé pour lui. Je m’excuse aussi auprès de l’équipe pour la manière dont ma course a tourné, c’est inacceptable" a déclaré le Japonais, qui refuse toutefois d’endosser l’entièreté de la responsabilité de ses problèmes.

"Honnêtement, le rythme lui-même était aussi vraiment mauvais. J’étais complètement en retrait par rapport à là où je voulais être, et là où j’aurais dû être" s’interroge Tsunoda.

"C’est difficile de croire que je fasse tout faux, mais l’écart de rythme est très important. Maus c’est dur de trouver une raison, on vérifie les données et dans les données, c’est difficile de voir ce que je fais mal par rapport à Max [Verstappen]."

Tsunoda s’étonne de perdre en performance au fil des courses et d’avoir de moins en moins de repères, une situation qu’on déjà connu Sergio Pérez, Alex Albon et Pierre Gasly avant lui : "Je dois peut-être trouver une autre vision, mais le rythme de course est comme si je pilotais une F1 pour la première fois."

"Mais j’ai du mal à penser que je fasse tout mal, car j’ai eu de bonnes courses en début de saison avec plusieurs voitures de Formule 1, dont celle-ci. Je dois comprendre quelle en est la raison, sans quoi ça ne fonctionnera pas."