Russell : la tempête parfaite pour signer un mauvais résultat aujourd’hui

George Russell a terminé cinquième du GP d’Autriche au Red Bull Ring, derrière les McLaren F1 et les Ferrari, trop rapides ce week-end pour sa W16.

C’est une désillusion après sa victoire au Canada, pourtant obtenue avec des températures assez élevées. Mais elles étaient bien trop élevées ce week-end pour espérer être plus performant.

"C’était un peu la tempête parfaite pour nous. L’asphalte est l’un des plus difficiles de la saison."

"Évidemment, un circuit à grande vitesse, on fait plusieurs tours de piste. Donc, le plus grand nombre de tours de la saison, et puis une température de piste de 10 °C. C’était donc une sorte de tempête parfaite, vraiment, pour nous enfoncer."

"Je m’attendais à une mauvaise course et c’était pire que ce que j’aurais pu imaginer. Le problème est tellement évident : après la victoire au Canada, sans surchauffe des pneus, nous sommes les plus rapides."

"Mais dès qu’on arrive sur une piste où il y a un peu de surchauffe, on perd énormément. Donc, pour être honnête, l’équipe travaille d’arrache-pied depuis six mois pour essayer de résoudre ce problème. Nous avons des idées, mais rien de vraiment significatif. Nous ne progressons pas vraiment pour le moment."

"C’est sûr que les dégâts ont été limités à l’arrivée," ajoute Russell.

"Je suis toujours fier d’avoir maximisé les résultats presque à chaque course cette année. Aujourd’hui, 5e, nous n’aurions certainement pas pu faire mieux."

"Comme la semaine dernière, la victoire était notre potentiel, et nous l’avons obtenue. Alors, croisons les doigts pour que le ciel reste nuageux jusqu’à la fin de la saison."

A Silverstone, il pourrait faire frais comme très chaud.

"S’il fait 20°C, génial ! Silverstone est le circuit le plus rapide, mais l’asphalte est relativement récent, ce qui est une bonne nouvelle. Si la température de la piste est la même que l’an dernier ça ira."

"Il faisait plutôt frais, nous étions en pole position. Mais si c’était il y a deux semaines, il faisait 31 °C en Angleterre. Donc, s’il fait 31 °C, nous ne serons pas en pole position cette année."