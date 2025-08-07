L’arrivée de Cadillac, une opportunité ou un risque pour la Formule 1 ?

Zak Brown a minimisé les quelques inquiétudes encore persistantes concernant l’engagement confirmé d’une 11e équipe en Formule 1 en 2026, insistant sur le fait que l’arrivée du géant américain General Motors via sa marque Cadillac profitera in fine à la discipline et à ses équipes.

Le PDG de McLaren a reconnu les craintes initiales que la nouvelle équipe de GM ne dilue les primes ou ne débauche des sponsors et du personnel, mais a déclaré que les avantages l’emportent sur les risques.

"Il y a des avantages et des inconvénients, ces derniers étant surtout à court et moyen terme. En termes d’employés, je pense qu’ils débaucheront plus de talents qu’ils n’en amèneront, dans un premier temps," admet Brown.

"Mais ce n’est pas grave. Si quelqu’un choisit de travailler pour une équipe concurrente, alors, en tant que directeur d’équipe, je devrais me demander ce que je peux améliorer."

Brown, cependant, estime que le paysage commercial est prometteur.

"Concernant les sponsors, je pense que Cadillac attirera plus de nouveaux partenaires que les autres équipes n’en perdront. Obtiendrons-nous un meilleur contrat de télévision américain, une plus grande participation américaine ? Je le pense. Leurs sponsors et Cadillac investiront dans le sport, et au final, toutes les équipes en bénéficieront."

"Je ne m’inquiète pas des problèmes à court terme, comme la perte de quelques employés ou sponsors. Leur contribution à l’ensemble sera bien plus importante."

La nouvelle équipe, auparavant dirigée par Michael Andretti avant son départ, dispose d’une base européenne à Silverstone, au cœur de l’écosystème technique de la F1. De ce côté, tout avance très vite. Mais il reste toutefois pas mal d’inconnues concernant Cadillac F1, notamment les deux pilotes.

Les spéculations vont bon train quant à savoir qui pilotera en 2026, Valtteri Bottas étant fortement pressenti comme pilote n°1, peut-être associé à Felipe Drugovich ou Sergio Perez.

L’ancien physiothérapeute de Perez confirme d’ailleurs que le pilote mexicain se prépare à un retour en Formule 1 en 2026.

Xavi Martos, qui a collaboré étroitement avec Perez pendant des années, a souligné que des échanges avec Perez et un récent changement de manager sont des preuves que le pilote de 35 ans n’en a pas fini avec la F1.

"J’ai pu discuter avec Checo très récemment et il est très motivé. Il y a deux projets possibles pour lui. Checo a un nouveau manager – je ne sais pas si vous l’avez lu. Il avait Julian Jakobi, maintenant il a un nouveau manager. Je me demande pourquoi il a un nouveau manager ? Si vous voulez arrêter la course, vous n’allez pas embaucher un nouveau manager. Du moins, ça ne me vient pas à l’esprit."

Deux projets ? Perez, lâché par Red Bull fin 2024, est en effet en négociations avec Cadillac F1 mais aussi Alpine, dans un contexte de doutes croissants concernant Franco Colapinto. L’équipe française aurait maintenant la priorité car un projet pour gagner serait probablement moins long à mettre en place avec Alpine Mercedes que Cadillac Ferrari.