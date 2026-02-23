Sainz sait ’avec certitude’ que Williams F1 est ’en difficulté’ actuellement

Williams F1 admet aborder la nouvelle saison de Formule 1 en position de faiblesse, après que les essais de Bahreïn la semaine dernière ont exposé les limites de sa nouvelle FW48. Malgré une saison 2025 consacrée au développement de sa nouvelle monoplace, l’équipe a débuté en retard et a dû manquer le shakedown de Barcelone.

Bien qu’elle ait réussi à rattraper une partie de son retard de roulage, l’équipe a commencé à explorer davantage la performance, et Carlos Sainz confirme qu’en dépit d’une fiabilité rassurante, et malgré quelques inconnues sur la hiérarchie, Williams n’est pas au niveau attendu.

"La voiture roule de manière fiable depuis le début. Cela nous permet évidemment d’identifier les limites et les domaines où nous devons progresser, et malheureusement, ils sont assez nombreux" a expliqué Sainz.

"Personne ne sait vraiment où se situe la performance globale. C’est tout l’enjeu de Melbourne, j’ai donc hâte d’y être pour mieux comprendre notre position. Ce que je sais avec certitude, en revanche, c’est que nous avons du travail."

"Cela ne fait aucun doute. Nous nous sommes mis en difficulté. Mais j’assure à tout le monde que nous avons un programme agressif devant nous afin de s’assurer que nous extrayions autant de performance que possible de cette voiture au cours des mois à venir."

Des rumeurs durant l’hiver suggéraient que l’équipe se situait entre 20 et 30 kg au-dessus de la limite de poids minimale avec sa voiture de lancement. Et si James Vowles ne confirme pas cette donnée, le directeur de l’équipe reconnait que la monoplace doit encore perdre du poids.

"Je ne pense pas que nous soyons à la limite de poids au moment où je vous parle. Mais il y a un plan, à la fois pour Melbourne puis sur les trois premières manches environ, pour s’assurer que nous réduisons cela progressivement."

"Quiconque vous dit exactement où il en est le fait probablement parce qu’il est pile à la limite de poids, ou juste en dessous actuellement. Mais il y a des packs de capteurs sur la voiture qui pèsent environ 12 kg ici [en essais], juste pour vous donner une idée. C’est pourquoi, tant qu’on ne s’est pas débarrassé de tout cela, personne ne sait exactement."

Alex Albon a confirmé que l’état actuel de la FW48 n’est pas satisfaisant : "Nous sommes en train de rattraper notre retard à bien des égards. Nous avons beaucoup appris. Nous avons fait un bon kilométrage lors de la première semaine à Bahreïn."

"Cette semaine était un peu plus orientée vers la performance, et nous ne sommes peut-être pas là où nous voudrions être. Nous ne récupérerons pas ces journées perdues, mais je pense que nous avons autant de données que nécessaire."

Malgré un sacrifice de 2025 et la volonté de très bien aborder cette ère, Sainz admet des objectifs modestes : "Nous abordons la première moitié de l’année avec des attentes plus faibles qu’en 2025, sachant que nous commencerons avec un léger temps de retard."