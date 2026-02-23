’Mon but est de gagner la F2’ : Herta vise plus haut que le top 10 fixé par Cadillac

Colton Herta s’apprête à vivre l’une des saisons les plus déterminantes de sa carrière. À 25 ans, le pilote américain change radicalement de trajectoire en quittant l’IndyCar pour se lancer en Formule 2, étape incontournable sur la route de la Formule 1. Un pari audacieux, mais mûrement réfléchi, dans le cadre d’un programme global orchestré par Cadillac en vue de son arrivée sur la grille de la F1.

Également nommé pilote de développement de Cadillac F1, Herta s’est vu fixer un objectif clair par le directeur général de la marque, Dan Towriss : terminer dans le top 10 du championnat F2. Une ambition qui peut sembler modeste pour un multiple vainqueur en IndyCar, mais qui s’inscrit dans une vision bien plus large.

Sur le papier, une place dans les dix premiers représente une attente mesurée. Pourtant, la F2 n’est qu’une pièce du puzzle destiné à démontrer que Herta est prêt pour le sommet du sport automobile. En rejoignant la catégorie reine des formules de promotion, l’Américain entend prouver qu’il peut s’adapter à l’environnement européen et se construire un avenir en Formule 1.

Vainqueur à plusieurs reprises outre-Atlantique, Herta n’a jamais caché son ambition ultime : accéder à la F1. Ce désir a provoqué un tournant majeur dans sa carrière, matérialisé par son engagement en Formule 2. Sa notoriété pourrait d’ailleurs attirer sur la discipline une attention inédite, sans doute la plus forte depuis le passage de Mick Schumacher chez Prema.

Déjà repéré par le passé par le paddock de la F1, Herta avait vu une première porte se refermer lorsque la tentative de rachat de Sauber par Michael Andretti avait échoué. Une autre opportunité avait émergé chez Red Bull, avec une possible place chez AlphaTauri, mais le manque de points de Super Licence FIA avait alors constitué un obstacle insurmontable.

Cette fois, la F2 apparaît comme la voie royale. La discipline offre le plus grand nombre de points de Super Licence parmi toutes les séries de promotion, bien davantage que l’IndyCar. Un top 3 au championnat permet d’atteindre directement les 40 points requis pour accéder à la F1. Pour autant, cet objectif n’est pas celui fixé à Herta pour 2026 : Towriss vise avant tout une place dans le top 10.

La saison de F2 de Herta s’inscrit dans un programme plus large avec Cadillac. Le Californien a fait son retour en IMSA et bénéficiera également de nombreuses séances au simulateur F1, ainsi que de participations à des essais libres 1 en Grand Prix.

"Je vise vraiment un top 10 pour Colton en F2," a expliqué Dan Towriss aux médias. "Parce qu’au fond, il s’agit surtout d’apprendre les circuits, les pneus, et de travailler sur son développement pour être prêt pour la Formule 1. Il passera du temps sur le simulateur F1. Donc ce n’est pas seulement ce qui se passera en F2. Il y aura des EL1 auxquelles il participera, en plus du travail au simulateur. Et c’est sur l’ensemble de ce travail que nous jugerons sa préparation pour la Formule 1."

Interrogé sur sa confiance quant à l’atteinte de cet objectif et sur la possibilité de viser plus haut, Herta a affiché une mentalité sans compromis.

"Dans tout ce que j’entreprends, je veux être compétitif et performant. Le top 10 c’est l’objectif officiel mais... pour moi si l’objectif n’est pas de gagner, je ne vois pas vraiment pourquoi on le ferait - c’est mon état d’esprit. Que ce soit irréaliste ou réaliste, je n’en sais rien. Seul le temps le dira."

"Dans tout ce que je fais en sport automobile, je m’investis à 100 %. Entrer avec l’idée de ’on va essayer de viser le top 10 et progresser ensuite’, je ne pense pas que ce soit la bonne approche."

"Pour moi, je veux être aussi rapide que possible. Je veux mener des séances, je veux gagner des courses. Mais encore une fois, on verra avec le temps à quel point c’est difficile."

Son expérience en IndyCar et en IMSA fait de lui un profil atypique sur une grille de F2 généralement très jeune. Pourtant, Herta minimise l’avantage que cela pourrait représenter.

"Je ne pense pas que ce soit un avantage aussi important que ce que les gens imaginent," a-t-il tempéré.

"À ce stade de ta carrière, que tu aies 18 ou 25 ans, tu es quasiment totalement développé. Il y a quelques petites choses que tu apprends avec le temps, mais en termes de vitesse pure, tu es déjà très proche de ton maximum. Mais évidemment, c’est agréable d’avoir cette expérience."

Chez Hitech, Herta pourra s’appuyer sur un équipier chevronné : Ritomo Miyata. Le Japonais de 26 ans disputera sa troisième saison consécutive en F2.

"Avoir Ritomo comme coéquipier, avec beaucoup d’expérience en F2, est vraiment très utile," a souligné Herta. "Je pense que ça va énormément m’aider cette année."

Les performances en F2 ne seront toutefois pas le seul critère d’évaluation pour Cadillac. Le temps passé au simulateur et les roulages en essais libres joueront un rôle majeur dans l’analyse de sa préparation à la F1, à l’aube de la première saison de Cadillac sur la grille.

"Le temps de roulage dans une Formule 1 sera probablement la chose la plus importante pour me préparer à la F1 !" a déclaré Herta à propos de ses futures EL1. "Donc oui, j’ai vraiment hâte de ça. Évidemment, ils ont un énorme travail à accomplir, donc je ne sais pas exactement quand ces EL1 auront lieu. Ce n’est clairement pas la priorité numéro un pour le moment !"

"Mais c’était très excitant de les voir tester. En parlant avec beaucoup de personnes, elles sont très satisfaites de la façon dont les choses se déroulent. Il y a eu quelques difficultés en chemin, mais ils sont très enthousiastes quant aux progrès réalisés."