Ferrari s’interroge sur la pertinence d’un moteur V8 indépendant en F1

La proposition de Mohammed Ben Sulayem visant à instaurer un V8 de Formule 1 indépendant pour les prochaines règles moteur de 2030-2031, sélectionné par la FIA et destiné aux écuries clientes, pourrait profondément modifier l’équilibre entre constructeurs et équipes privées. Si Fred Vasseur ne ferme pas la porte à cette idée et estime que "tout est possible" , le directeur de Ferrari doute surtout de la capacité d’un motoriste indépendant à atteindre le niveau de performance requis dans le cadre financier actuel.

Le président de la FIA a récemment évoqué plusieurs pistes susceptibles de modifier le visage de la Formule 1 dans les prochaines années. Parmi elles figurent notamment le retour potentiel du ravitaillement en carburant, mais aussi une idée beaucoup plus structurante concernant les unités de puissance.

Ben Sulayem envisage en effet que la FIA puisse sélectionner un motoriste indépendant chargé de fournir un moteur V8 aux écuries clientes. L’objectif serait notamment d’éviter qu’un constructeur puisse utiliser sa position de fournisseur pour exercer une influence sur une équipe partenaire.

"Il n’y aura aucun contrôle sur les équipes, une équipe A sur une équipe B, qui reçoit ses moteurs," avait ainsi expliqué Ben Sulayem.

"Si c’est abordable, alors nous aurons un moteur pour le reste des équipes B, afin que personne ne puisse les influencer et leur dire : ’Votez de cette manière, sinon nous ne vous donnerons pas un bon moteur’."

La réglementation actuelle prévoit pourtant déjà que les écuries clientes doivent disposer d’une unité de puissance du même niveau que celle utilisée par l’équipe d’usine. Le plateau compte actuellement cinq constructeurs de moteurs : Ferrari, Mercedes, Red Bull-Ford, Honda et Audi. Ferrari fournit notamment son unité de puissance à Haas et à Cadillac.

Interrogé sur la proposition de Ben Sulayem, Fred Vasseur n’a pas rejeté le principe d’un motoriste indépendant. Le patron de Ferrari considère même que concevoir une unité de puissance de Formule 1 ne serait pas nécessairement l’obstacle principal.

La difficulté se situerait plutôt dans la capacité à produire un moteur suffisamment performant pour rivaliser avec ceux développés par les constructeurs engagés officiellement dans la discipline.

"Tout est possible," a répondu Vasseur. "Si quelqu’un veut fabriquer un moteur aujourd’hui, il le peut."

"Mais c’est une question de performance. Parfois, on peut imaginer que fabriquer un V8 est plus facile que de faire autre chose. On peut juste l’imaginer..."

Une référence directe aux projets défendus par Ben Sulayem, qui souhaite également voir la F1 revenir à des moteurs V8 fonctionnant toutefois avec des carburants durables et reposant beaucoup moins sur la propulsion électrique.

Cette perspective pourrait effectivement simplifier certains aspects de la conception par rapport aux unités de puissance hybrides complexes actuellement utilisées. Mais Vasseur reste prudent sur la faisabilité globale du projet.

"Je ne sais pas si c’est vraiment très réaliste," a-t-il finalement estimé.

Le problème n’est donc pas tant de savoir si un acteur indépendant peut concevoir un moteur de Formule 1 que de déterminer s’il peut le faire avec les mêmes contraintes financières que les constructeurs déjà présents.

Un plafond budgétaire qui complique tout

La Formule 1 a en effet profondément modifié son approche économique ces dernières années. Après l’introduction d’un plafond budgétaire pour les châssis et les opérations des équipes, les motoristes sont eux aussi soumis à une limite financière concernant le développement de leurs unités de puissance.

Par ailleurs, les possibilités d’évolution du moteur thermique sont désormais encadrées par le système ADUO mis en place par la FIA. Les constructeurs ne disposent donc plus d’une liberté totale pour développer leur unité de puissance tout au long de la saison.

Pour Vasseur, c’est précisément cette contrainte financière qui pourrait rendre le projet d’un motoriste indépendant particulièrement délicat. Une entreprise comme Cosworth, par exemple, serait-elle capable de concevoir une unité de puissance compétitive dans ces conditions ?

Le directeur de Ferrari ne remet pas en cause sa capacité technique à construire un moteur.

"Pour construire le moteur, ce n’est pas complexe," a-t-il répondu.

"Ce qui est complexe, c’est le niveau de performance."

Le plafond budgétaire pourrait ainsi paradoxalement constituer l’un des principaux obstacles à l’arrivée d’un nouveau motoriste. Avec des ressources financières limitées, un constructeur indépendant devrait trouver suffisamment de performance sans pouvoir simplement compenser un retard technique par des investissements massifs.

"Si vous raisonnez avec le plafond budgétaire, je pense que cet exercice est très difficile pour être performant."

La réflexion de Vasseur met ainsi en évidence le paradoxe de la proposition portée par la FIA. Sur le papier, permettre à un motoriste indépendant de fournir plusieurs équipes pourrait renforcer l’indépendance des écuries clientes et réduire leur dépendance vis-à-vis des constructeurs.

Mais dans une Formule 1 où les unités de puissance sont devenues extrêmement sophistiquées et où leur développement est strictement encadré financièrement, créer un moteur capable de rivaliser avec Ferrari, Mercedes, Red Bull-Ford, Honda ou Audi représente un défi considérable.