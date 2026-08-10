Ferrari doit ’laisser Leclerc tranquille’ le temps qu’il retrouve sa forme

Otmar Szafnauer a déconseillé à la direction de Ferrari de convoquer Charles Leclerc pour comprendre ce qui ne va pas. L’ancien directeur d’Alpine F1 pense au contraire que le Monégasque, qui a peiné en début de saison mais se retrouve sur une pente ascendante depuis plusieurs courses, doit retrouver ses marques tout seul, alors qu’il est actuellement à la peine face à Lewis Hamilton.

S’exprimant dans le podcast High Performance Racing aux côtés de l’ancien ingénieur de course de Ferrari, Rob Smedley, Szafnauer a fait part de ses réflexions sur la manière de gérer la forme en baisse d’un pilote.

Lorsqu’on lui a demandé comment un directeur d’écurie devrait mener une conversation de mi-saison pour aborder la forme de Leclerc, Szafnauer est convaincu que ce n’est pas nécessaire dans le cas de Leclerc.

"Non. Laissez-le tranquille. Je n’aurais pas de conversation, mais je me montrerais soutenant" a déclaré Szafnauer. "Je pense que c’est la première fois depuis longtemps pour Charles que son coéquipier a un avantage significatif."

"Charles n’était pas satisfait de la voiture. Je sais qu’ils ont changé des composants au niveau du système de freinage, des types de matériaux et ce genre de choses, mais on avait l’impression qu’il était simplement un peu perdu pour un pilote de son expérience et de son niveau."

Smedley a également révélé que des membres du personnel présents depuis longtemps à Maranello établissent des comparaisons directes entre les septuple champions du monde Lewis Hamilton et Michael Schumacher, de la manière dont il fédère le team autour de lui.

"Je tiens à saluer Lewis là-dessus. On a aussi l’impression qu’il pousse fort l’équipe, n’est-ce pas ? Et nous en avons déjà parlé : quand vous faites venir un pilote de son rang, l’équipe se sent tout simplement 1 % plus capable" a expliqué Smedley.

"Ils l’adorent. Quand je parle aux gars, en tête-à-tête ou dans toutes les discussions de groupe dont je fais partie, ils l’adorent tous absolument parce qu’il répond présent, n’est-ce pas ? C’est un septuple champion du monde et ils savent que c’est quelqu’un qui peut obtenir des résultats."

"Il peut encore décrocher des championnats du monde, mais il les pousse aussi. Il les pousse dans la bonne direction, et ils le reconnaissent. Les gens qui sont là depuis 20 ans ou plus reconnaissent les similitudes entre lui et Michael."