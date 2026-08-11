Steiner : Pas question de gérer Tech3 comme Haas F1 !

Après avoir dirigé Haas pendant huit saisons en Formule 1, Günther Steiner a changé de décor en rejoignant le MotoGP à la tête de Tech3. Mais son arrivée dans le championnat du monde de vitesse ne signifie pas qu’il reproduit le modèle qui était le sien chez Haas. Désormais propriétaire de l’équipe française, l’Italien a volontairement pris du recul sur les opérations quotidiennes pour se concentrer sur les décisions stratégiques, commerciales et sportives qui doivent accompagner la transformation de Tech3.

Avant de devenir l’une des figures les plus connues du paddock de la Formule 1, Steiner avait construit sa réputation dans le rallye, notamment chez Mazda, Prodrive et M-Sport. Il avait ensuite occupé des fonctions de direction chez Jaguar Racing puis Red Bull, avant de prendre les commandes du projet Haas dès son arrivée en Formule 1 en 2016.

Steiner est resté directeur de l’écurie américaine jusqu’à la fin de la saison 2023. Son départ est intervenu après des désaccords avec Gene Haas concernant l’orientation future de l’équipe.

Quelques années plus tard, l’Italien a finalement ouvert un nouveau chapitre de sa carrière dans un autre championnat majeur. En septembre 2025, un consortium mené par Steiner a racheté Tech3 KTM, mettant fin au règne d’Hervé Poncharal, qui dirigeait l’équipe depuis 35 ans après l’avoir fondée en 1990 avec Guy Coulon et Bernard Martignac.

Cette nouvelle aventure représente la première implication directe de Steiner en MotoGP. Mais contrairement à son passage chez Haas, il n’est désormais plus chargé de gérer l’ensemble des opérations sportives au quotidien.

"C’est un peu différent parce qu’au bout du compte, lorsque je faisais les autres choses, c’était mon seul travail. Maintenant, je fais aussi d’autres choses," a expliqué Steiner.

La distinction entre ses deux fonctions est particulièrement importante. Chez Haas, Steiner était impliqué dans pratiquement tous les aspects du fonctionnement de l’écurie. Chez Tech3, il souhaite au contraire laisser les spécialistes gérer les opérations de course.

"Pour le moment, je pense que cette année et l’année prochaine, je suis davantage en retrait parce que, techniquement, c’est une très bonne équipe de course. Vous savez, ils sont très bons. Ils n’ont pas besoin de moi."

"Je veux dire, ils font un meilleur travail que moi lorsqu’il s’agit d’aller faire la course. Ils n’ont pas besoin de moi."

Le rôle de Steiner est donc davantage tourné vers les décisions qui peuvent permettre à Tech3 de grandir sur le long terme. L’Italien souhaite notamment apporter son expérience dans les domaines commerciaux et contractuels, tout en conservant une implication importante dans les choix concernant les pilotes.

"Ce que j’essaie de faire, c’est simplement d’aider l’équipe sur le plan commercial et aussi sur les grandes décisions, comme celles concernant les pilotes," a-t-il précisé.

Ce dernier domaine occupe d’ailleurs une place importante dans ses nouvelles responsabilités.

"Je suis très impliqué là-dedans parce que je le veux, vous savez, mais c’est différent. Dans l’équipe de F1, je gérais tout de bas en haut."

La structure de Tech3 lui permet désormais de déléguer une grande partie de la gestion sportive. Nico Goyon est chargé des opérations de l’équipe, laissant Steiner se concentrer sur les décisions situées plus haut dans la hiérarchie.

"Ici, jusqu’au niveau intermédiaire, j’ai Nico qui s’occupe de gérer l’équipe de course. Évidemment, je sais ce qui se passe, mais je ne décide pas pour les mécaniciens et les ingénieurs. C’est à lui de gérer tout ça, pas à moi."

Une organisation très différente de celle qu’il connaissait chez Haas, où il était directement impliqué dans la gestion de l’ensemble des départements.

Steiner entend notamment mettre à profit son expérience dans la négociation des contrats et l’évolution commerciale des championnats.

"Mais je m’occupe des contrats parce que je pense qu’il y a une évolution dans toute cette industrie, en MotoGP, et je pense que je peux lui être utile, parce que je l’ai déjà fait auparavant dans une autre discipline lorsque Liberty est arrivé."

L’arrivée de Liberty Media dans le MotoGP constitue effectivement une période de transformation importante pour le championnat, et Steiner estime que son expérience de la Formule 1 peut permettre à Tech3 de mieux naviguer dans ce nouvel environnement.

"Je connais beaucoup de monde, vous savez, beaucoup de gens me connaissent. Cela aide donc l’équipe, de manière générale, à devenir plus grande et meilleure."

Tech3 conservera son statut d’équipe satellite de KTM dans le cadre d’un accord pluriannuel qui doit également couvrir la nouvelle réglementation MotoGP entrant en vigueur en 2027.

Le marché des pilotes devrait en revanche connaître d’importants mouvements, impactant l’équipe française.

Enea Bastianini et Maverick Viñales, actuellement associés chez Tech3, devraient tous deux quitter l’équipe à l’issue de la saison 2026.

Bastianini doit rejoindre Trackhouse Aprilia, où il remplacera Ai Ogura, tandis que le pilote japonais prendra la direction de Yamaha. Viñales, de son côté, semble se diriger vers un départ du MotoGP, malgré ses déclarations selon lesquelles KTM lui aurait initialement proposé un contrat avant de retirer rapidement son offre.

Steiner et Tech3 explorent donc déjà différentes pistes pour construire leur duo de pilotes 2027. L’équipe française a notamment offert une opportunité au pilote Moto2 Senna Agius et s’intéresse également à Luca Marini, qui devrait quitter Honda.