Les critiques sur les règles de la F1 de 2026 n’effraient pas les fans

Malgré les nombreuses critiques suscitées par la révolution réglementaire entrée en vigueur cette saison en Formule 1, l’intérêt du public ne montre aucun signe d’essoufflement. Bien au contraire. À l’approche du Grand Prix des États-Unis, le président du Circuit des Amériques (COTA), Bobby Epstein, assure que les ventes de billets n’ont jamais été aussi dynamiques et avance même une explication originale à la croissance continue de la discipline.

Les nouvelles monoplaces de 2026, plus légères, dotées d’une aérodynamique active et de groupes propulseurs profondément remaniés, ont alimenté de nombreux débats dans le paddock. Plusieurs pilotes ont exprimé leurs réserves sur leur comportement en termes de gestion d’énergie, mais ces critiques ne semblent pas avoir influencé le public, qui continue de répondre massivement présent sur les circuits.

Bobby Epstein, président et fondateur du Circuit des Amériques, se montre même particulièrement optimiste à quelques mois du rendez-vous d’Austin, programmé le 25 octobre.

"Les nouvelles règles n’ont pas nui à nos ventes de billets cette année," affirme-t-il. "Nous sommes même en bonne voie pour réaliser une année record. Nous constatons une demande énorme et nous pourrions facilement dépasser notre précédent record d’affluence."

Cette tendance s’inscrit dans la continuité d’une première moitié de saison exceptionnelle pour la Formule 1. Six des onze Grands Prix disputés jusqu’à présent ont battu leur record historique de fréquentation : l’Australie (484 000 spectateurs), le Canada (360 000), l’Autriche (320 000), la Belgique (400 000), la Hongrie (310 000) et Silverstone, où le Grand Prix de Grande-Bretagne est devenu l’épreuve de Formule 1 la plus fréquentée de l’histoire avec 564 000 spectateurs.

Toutes les courses disputées jusqu’à présent ont affiché complet, pour une affluence cumulée de 3,7 millions de spectateurs, soit une progression de 6 % par rapport à la même période en 2025.

Une discipline qui peut encore grandir

Pour Bobby Epstein, la Formule 1 bénéficie d’un avantage que peu d’autres sports possèdent : la capacité de faire évoluer en permanence l’expérience proposée aux spectateurs.

"Contrairement à un stade traditionnel, nous ne sommes pas limités par les dimensions d’un terrain de sport," explique-t-il. "Nous pouvons continuer à développer l’expérience sur le site. Nous pouvons ajouter davantage d’animations et davantage d’activités pour les spectateurs. Cela permet à un fan de venir accompagné d’un ami, qui découvre alors la Formule 1 et s’y intéresse à son tour. C’est un cercle vertueux."

"C’est beaucoup plus difficile à réaliser dans une enceinte avec uniquement des places assises ou dans un stade traditionnel."

Selon lui, la principale limite n’est donc pas la demande, mais la capacité d’un circuit à absorber un nombre toujours plus important de visiteurs sans créer de problèmes logistiques.

À Austin, plusieurs projets routiers devraient justement permettre d’augmenter la capacité d’accueil du Grand Prix dans les prochaines années.

"Nous avons eu de bonnes réunions avec les autorités en charge des infrastructures routières, qui nous ont assuré que, d’ici deux ans, les routes autour du circuit seraient améliorées," révèle Epstein. "Cela nous permettrait d’accueillir entre 15 000 et 30 000 spectateurs supplémentaires par jour grâce à des voies additionnelles."

"Nous aimerions vraiment que cela se concrétise, car la demande est déjà là. Nous organisons déjà chaque année le plus grand événement sportif organisé sur un seul week-end aux États-Unis en termes d’affluence, et nous serions ravis d’accroître encore cet avantage."

Afin de renforcer encore l’attractivité du week-end, le Circuit des Amériques lancera cette année un nouveau programme baptisé Grand PrixView Thursday.

Pour 20 dollars, les spectateurs pourront notamment participer à une visite de la voie des stands, assister aux activités de la F1 Academy et profiter des nombreuses animations proposées autour du circuit avant même le début des séances officielles.

Les critiques sur les règles ? "Du bruit" selon Epstein

Si la réglementation 2026 continue de diviser une partie des passionnés les plus avertis, Bobby Epstein estime que cela ne se traduit absolument pas dans le comportement des spectateurs.

"Du point de vue d’un promoteur, si je voyais soudainement nos ventes de billets chuter, je commencerais immédiatement à m’inquiéter et à me demander ce qui se passe," explique-t-il.

"Mais ce que nous constatons aujourd’hui, c’est un intérêt énorme pour notre événement. Je suis donc beaucoup moins préoccupé par les règles techniques qui influencent la compétition."

"Je pense qu’une grande partie de nos visiteurs sont autant fans de notre événement que de la Formule 1 en elle-même. Une partie des critiques que l’on entend aujourd’hui est probablement le bruit habituel qui accompagne une saison marquée par un changement majeur de réglementation."

"Il est normal qu’il y ait ce bruit, puis les choses finiront par se stabiliser. Je pense que la plupart des fans en sont conscients."

Si Epstein minimise les débats autour des règles, il rappelle néanmoins que la Formule 1 devra préserver l’essentiel : une compétition crédible.

"Pour la grande majorité du public, ce qu’il veut avant tout, c’est de voir de l’action en piste, c’est voir les pilotes, des activités dans le paddock ou en marge des courses," insiste-t-il.

"Pour la bonne santé de la Formule 1 sur le long terme, les résultats ne doivent pas être trop extravagants ou artificiels."

"Je pense que la Formule 1 et la FIA en sont parfaitement conscientes et qu’elles continuent d’apporter des ajustements afin de garantir que la compétition reste authentique."