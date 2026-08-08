Hamilton la régularité incarnée en 2026, vers une fin de série historique pour Verstappen ?

À mi-parcours de la saison 2026 de Formule 1, deux statistiques résument parfaitement les trajectoires opposées de Lewis Hamilton et Max Verstappen. D’un côté, le Britannique s’appuie sur une constance exceptionnelle qui le maintient dans la lutte pour le titre malgré une Ferrari rarement dominante. De l’autre, le quadruple champion du monde traverse une saison inédite chez Red Bull, toujours à la recherche de son premier succès de l’année, une situation qu’il n’avait plus connue depuis ses débuts en Formule 1.

Après onze Grands Prix, Lewis Hamilton possède une distinction unique sur la grille : il est le seul pilote à avoir marqué des points lors de chacune des manches disputées depuis le début de la saison.

Une performance bâtie davantage sur la régularité que sur une domination écrasante, mais qui permet au pilote Ferrari de rester pleinement dans la course au championnat. Deuxième du classement avec 169 points, il accuse 50 unités de retard sur le leader Kimi Antonelli.

Au volant de la Ferrari SF-26, Hamilton n’a jamais quitté le top 6 cette saison. Son bilan comprend une victoire à Barcelone, des podiums en Chine, au Canada, à Monaco et à Silverstone, ainsi qu’une plus mauvaise arrivée limitée à une sixième place, obtenue à deux reprises, au Japon et à Miami. Surtout, il n’a connu aucun week-end sans inscrire le moindre point.

Cette constance apparaît d’autant plus remarquable qu’aucun autre pilote n’a réussi pareille série. Antonelli, pourtant leader du championnat avec 219 points, compte un abandon à son actif. George Russell, troisième avec 160 points, a lui aussi connu au moins une manche sans inscrire de points. Hamilton, lui, est resté irréprochable sur ce plan.

Très tôt dans la saison, le septuple champion du monde insistait déjà sur l’importance de cette régularité.

"Tout le monde à l’usine a énormément travaillé pour nous apporter cette constance, et je pense vraiment que c’est finalement ce qui fera la différence cette année. Il sera essentiel de conserver cette régularité, de maximiser les points et d’exécuter les week-ends du mieux possible, même lorsque nous ne sommes pas en mesure de gagner."

Le bilan aurait même pu être encore plus flatteur sans plusieurs pénalités récentes.

À Spa-Francorchamps, une pénalité de cinq secondes infligée après un accrochage avec George Russell dans le premier tour lui a coûté un podium, le reléguant de la troisième à la quatrième place.

En Hongrie, un excès de vitesse dans la voie des stands sous régime de voiture de sécurité virtuelle lui a valu une nouvelle pénalité de cinq secondes, le faisant reculer de la quatrième à la cinquième position au classement final. À cela s’est ajoutée une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Oscar Piastri en qualifications.

Sans ces sanctions, son retard sur Antonelli serait aujourd’hui sensiblement moins important.

Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, Hamilton résumait parfaitement son approche de la saison.

"Nous devons simplement tirer le maximum de chaque week-end et, si possible, même un peu plus que ce que le niveau de performance de la voiture nous permet théoriquement."

Verstappen face à une situation inédite

À l’inverse, Max Verstappen voit une impressionnante série personnelle sérieusement menacée.

Le Néerlandais n’a plus terminé une saison de Formule 1 sans remporter le moindre Grand Prix depuis 2015, année de ses débuts chez Toro Rosso, l’équipe sœur de Red Bull.

Pourtant, après onze manches, soit ce qui correspond approximativement à la moitié du championnat, la fin de saison n’étant pas encore confirmée, le quadruple champion du monde n’a toujours pas goûté à la victoire.

La situation n’est toutefois pas totalement inédite. En 2017, Verstappen était également arrivé à la pause estivale sans le moindre succès avant de s’imposer lors de la dernière édition du Grand Prix de Malaisie, à Sepang, puis de récidiver au Mexique en fin de saison.

Or, le circuit international de Sepang effectue justement son retour au calendrier cette année en accueillant exceptionnellement le Grand Prix de Bahreïn. De quoi offrir un possible signe favorable au pilote Red Bull.

Pour l’instant, la RB22 s’est néanmoins montrée capable de viser essentiellement les podiums. Verstappen en compte quatre depuis le début de la saison, mais la monoplace reste encore nettement en retrait de la référence établie par Mercedes.

Ferrari et McLaren ont, elles aussi, déjà remporté des Grands Prix cette année, faisant de Red Bull la seule des quatre équipes de tête à ne pas être encore montée sur la plus haute marche du podium.

Un élément nourrit toutefois l’optimisme de Verstappen : Red Bull elle-même n’a plus terminé une saison sans victoire depuis 2015, liant une nouvelle fois le destin de l’équipe à celui de son pilote vedette.

Les progrès réalisés depuis le début de l’année sont d’ailleurs réels. En ouverture de saison, la RB22 concédait plus d’une seconde au tour à la Mercedes W17. Aujourd’hui, l’écart n’est plus que de trois ou quatre dixièmes.

L’an dernier, l’écurie de Milton Keynes avait complètement relancé sa saison et celle de Verstappen grâce à l’introduction d’un nouveau fond plat lors du Grand Prix d’Italie à Monza.

La question est donc désormais de savoir si les sextuples champions du monde des constructeurs sont capables de reproduire un tel redressement en 2026. Et surtout, si Max Verstappen parviendra à préserver sa série en remportant au moins un Grand Prix avant la fin de la saison.