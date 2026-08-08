Hamilton et les pénalités ? Herbert charge le pilote Ferrari, qui n’a ’aucune excuse’

Lewis Hamilton a été l’un des principaux protagonistes du débat autour des pénalités infligées par la FIA ces dernières semaines. Le pilote Ferrari a reçu quatre sanctions en l’espace de trois Grands Prix, alimentant son agacement envers les commissaires et poussant les pilotes à demander davantage de cohérence dans l’application du règlement. Pour Johnny Herbert, ancien commissaire de la FIA, le problème ne vient pourtant pas des décisions prises par les officiels, mais bien des erreurs commises par Hamilton lui-même.

Le Britannique, qui a notamment été commissaire de la FIA par le passé, estime même que le septuple champion du monde n’aurait probablement pas commis sa dernière erreur il y a dix ans.

La sanction en question a été infligée lors du Grand Prix de Hongrie. Hamilton a écopé de cinq secondes pour avoir dépassé de seulement 0,1 km/h la limite de 80 km/h dans la voie des stands (0,06 km/h en réalité, dépassant la tolérance de 0,05 km/h de la FIA). Le pilote Ferrari avait relâché son limiteur de vitesse une fraction de seconde trop tôt.

Cette nouvelle pénalité est intervenue après une série particulièrement chargée pour Hamilton. Sur ses trois derniers Grands Prix, il a ainsi reçu quatre sanctions, ce qui l’a conduit à manifester publiquement son exaspération à la radio.

"À chaque occasion que je donne à ces commissaires, à chaque fois ils me donnent une pénalité !" avait-il lancé à son équipe.

Cette accumulation de sanctions avait également conduit Hamilton à mettre directement en cause la cohérence des décisions prises par les commissaires. Le pilote Ferrari avait notamment évoqué des discussions entre les pilotes et la FIA au cours du week-end hongrois, consacrées à plusieurs décisions récentes.

Les cas de Hamilton et George Russell, mais aussi ceux de Charles Leclerc et Oscar Piastri à Spa, figuraient notamment parmi les sujets abordés. Hamilton avait ensuite révélé que la FIA avait reconnu, durant ces échanges, qu’une de ses sanctions n’aurait pas dû être infligée : celle de cinq secondes reçue pour son faux départ au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Pour Herbert, cette remise en question générale du travail des commissaires n’est cependant pas justifiée.

"On ne peut pas dire que c’était ’juste de la malchance’. On ne peut pas et on ne doit pas pénaliser un pilote simplement parce qu’on pourrait ne pas l’aimer. Ce n’est pas comme ça que cela fonctionne," a-t-il déclaré.

"Les directives sont là, claires et simples. Il y a quatre commissaires dans la pièce qui travaillent étroitement ensemble. Vous ne pouvez pas ignorer les règles et les directives, car cela entraîne toutes sortes d’autres problèmes. De plus, cela irriterait les pilotes," poursuit-il.

La régularité dans l’application du règlement reste donc, selon lui, la meilleure garantie pour éviter les contestations.

"Oui, la cohérence dans l’attribution des pénalités est cruciale ! Et c’est précisément ce que les équipes et les pilotes recherchent toujours. À mon avis, les commissaires font un excellent travail."

La faute de Hamilton, point final

Dans le cas précis de la pénalité infligée à Budapest, Herbert ne voit en revanche aucune circonstance atténuante pour Hamilton. Le dépassement de la limite n’était certes que de 0,1 km/h, mais le règlement ne prévoit pas de marge pour les commissaires permettant d’ignorer une telle infraction.

Le septuple champion du monde avait relâché le limiteur légèrement trop tôt, entraînant automatiquement la sanction.

"L’infraction pour excès de vitesse était de la faute de Hamilton, un point c’est tout. Vous ne pouvez blâmer personne d’autre," affirme Herbert.

"Le Lewis d’il y a dix ans aurait-il fait quelque chose comme ça ? Probablement pas. Je ne sais pas pourquoi son jugement a été complètement erroné. Au final, il n’y a aucune excuse."

Une critique particulièrement sévère compte tenu de l’expérience du pilote Ferrari. À 41 ans, Hamilton possède l’un des palmarès les plus importants de l’histoire de la Formule 1 et évolue dans un environnement où la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes.

Pour Herbert, il ne faut toutefois pas chercher derrière cette sanction une quelconque volonté des commissaires de s’en prendre personnellement au Britannique.

"Ce n’est pas comme si les commissaires avaient quelque chose contre Lewis. Ce n’est pas comme ça que cela fonctionne. Il doit simplement apprendre à ne pas commettre ce genre d’erreurs."

Malgré cette période mouvementée sur le plan disciplinaire, Hamilton reste solidement installé dans la lutte pour le championnat. Le pilote Ferrari a abordé la pause estivale à la deuxième place du classement pilotes.

Il compte 50 points de retard sur Kimi Antonelli, leader du championnat avec Mercedes, alors que la saison est loin d’être terminée.

Cette position laisse donc Hamilton en situation de jouer le titre, mais sa série de pénalités constitue un élément supplémentaire à surveiller dans la seconde partie de la saison. Après plusieurs décisions contestées et une discussion directe avec la FIA, le Britannique devra désormais éviter de donner davantage de prise aux commissaires.