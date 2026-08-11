Norris - Piastri : McLaren n’en revient pas de leur entente malgré leur lutte en 2025

Après avoir longtemps été au cœur d’une lutte interne pour le titre mondial en 2025, Lando Norris et Oscar Piastri ont abordé la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1 avec un défi différent. Les deux pilotes doivent composer depuis une demi-saison avec des monoplaces profondément transformées, tout en poursuivant leur progression et en contribuant au développement de la MCL40. Pour Andrea Stella, leur complémentarité constitue plus que jamais un atout majeur pour McLaren.

Le changement réglementaire de 2026 a bouleversé les habitudes de l’ensemble du plateau. Avec l’arrivée des nouvelles unités de puissance et de l’aérodynamique active, les pilotes doivent adapter leur style de pilotage tout en comprenant beaucoup plus finement le fonctionnement de leur monoplace. Une situation qui a également imposé un important travail d’apprentissage au duo McLaren.

"Je suis très satisfait de la manière dont notre duo de pilotes se comporte durant cette première partie de la saison 2026," nous explique Stella.

"Pour Oscar et Lando, comme pour leurs vingt collègues sur la grille en F1, l’impact de la nouvelle réglementation a été rien de moins que perturbateur. La nouvelle génération de monoplaces exige non seulement une adaptation du style de pilotage, mais surtout une bien plus grande attention portée à la compréhension de la manière d’exploiter tout le potentiel offert par les nouvelles unités de puissance."

Cette phase d’apprentissage n’a toutefois pas été linéaire. Les difficultés de fiabilité rencontrées en début de saison ont notamment ralenti la progression des deux pilotes, contraints de composer avec une voiture et une unité de puissance encore en pleine phase de compréhension.

"Le processus d’apprentissage s’est parfois révélé compliqué et a été ralenti, particulièrement dans les premières étapes, par les différents problèmes notamment liés aux batteries. Tous les deux ont réagi de la bonne manière, en travaillant avec beaucoup d’engagement aux côtés de l’équipe, jour après jour. Il reste encore une marge de progression, notamment concernant l’unité de puissance, et nous travaillons très bien avec nos partenaires de Mercedes HPP, y compris sur l’interaction entre le pilote et l’unité de puissance."

Une rivalité qui n’a pas fragilisé le duo

Au-delà des performances pures, Stella se félicite également de la relation entretenue par Norris et Piastri. Après une saison 2025 durant laquelle les deux hommes se sont disputé le titre jusqu’à la dernière course, le risque de voir leur relation se détériorer existait forcément. Il n’en a rien été.

"Un autre aspect que j’apprécie vraiment chez nos pilotes est la manière dont ils travaillent ensemble, poursuit Stella. Ce n’était pas acquis qu’après l’année dernière, lorsqu’ils se sont battus pour le titre mondial jusqu’à la dernière course, l’harmonie qu’ils avaient construite resterait intacte. Pourtant, non seulement cela n’a pas changé, mais la relation entre eux et avec l’équipe est devenue encore plus forte."

"Même si cela pouvait, d’une certaine manière, être attendu de Lando, puisqu’il est finalement devenu champion du monde, c’était moins prévisible pour Oscar qui, au contraire, s’est encore davantage appuyé sur l’équipe pour accélérer son développement, sur la piste comme en dehors."

Fornaroli poursuit son apprentissage

Derrière les deux titulaires, McLaren observe également avec attention la progression de Leonardo Fornaroli. Le pilote italien s’est progressivement intégré à l’environnement de l’équipe en 2026 dans son rôle de pilote de réserve et de développement, avec déjà plusieurs occasions de prendre le volant de la monoplace.

Sa première participation à une séance d’Essais Libres 1 a eu lieu à Barcelone, avant une deuxième apparition à Budapest. Deux expériences qui ont visiblement renforcé la confiance de l’équipe dans son potentiel.

"Leo fait preuve d’une grande maturité dans son approche de la F1," estime Stella. "Jusqu’à présent, il s’est toujours montré très méticuleux et attentif dans la préparation de chaque essai, sans jamais en faire trop, mais en travaillant étape par étape avec beaucoup de sérieux."

"Nos ingénieurs sont très satisfaits de la manière dont il progresse à chaque essai et de la façon dont il s’est comporté lors des deux séances d’Essais Libres auxquelles il a participé, d’abord à Barcelone puis à Budapest."

Pour Stella, le parcours suivi par Fornaroli correspond donc parfaitement aux attentes du programme de développement de l’équipe. Le pilote italien doit désormais continuer à accumuler de l’expérience avant de pouvoir prétendre à une éventuelle place à plein temps en Formule 1. Haas F1 l’aurait dans son viseur, en plus de Rafael Camara.

"Je pense que son parcours au sein de notre programme de développement des pilotes se déroule exactement comme il le devrait, et nous espérons qu’il lui offrira bientôt d’autres opportunités de progresser."