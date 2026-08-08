Ferrari se plaint de son moteur, Wolff contre-attaque : ’ils sont à peu près à notre niveau’

Mercedes F1 aborde la pause estivale avec une avance confortable aux championnats Pilotes et Constructeurs. Avec huit victoires en onze Grands Prix, l’écurie de Brackley a longtemps semblé intouchable, portée par une unité de puissance performante et un Kimi Antonelli en pleine explosion. Pourtant, Toto Wolff refuse de comparer cette situation à la domination technique dont Mercedes avait bénéficié au début de l’ère hybride, en 2014... et tacle Ferrari pour ses excuses !

La nouvelle réglementation moteur, entrée en vigueur cette saison, avait naturellement ravivé les souvenirs de la révolution précédente. En 2014, Mercedes avait profité d’une longueur d’avance considérable sur le plan de l’unité de puissance, contribuant largement à installer l’équipe au sommet de la Formule 1 pour plusieurs saisons.

En 2026, la situation est différente. Mercedes a certes remporté huit des onze premiers Grands Prix, tandis qu’Antonelli mène le championnat Pilotes, mais Ferrari et McLaren ont progressivement réduit l’écart au cours des dernières épreuves.

Ferrari s’est imposée à deux reprises et McLaren une fois lors des cinq derniers Grands Prix, signe que l’avantage initial de Mercedes n’est pas aussi massif qu’il pouvait le sembler en début d’exercice.

Toto Wolff ne croit donc pas que Mercedes puisse reproduire la domination observée au commencement de l’ère des moteurs hybrides.

"Ce qui nous a rendus si dominants au début de l’ère hybride en 2014, c’est que pendant longtemps, notre unité de puissance était vraiment dominante," a expliqué le directeur de Mercedes à RacingNews365.

Le contexte actuel lui paraît nettement différent. Ferrari, notamment, semble désormais suffisamment proche pour profiter de la moindre erreur de Mercedes.

"Aujourd’hui, vous pouvez voir que Ferrari est très proche de nous," souligne Wolff. "Si nous commettons une erreur de réglages ou si une évolution n’arrive pas alors qu’ils en apportent une, vous vous retrouvez rapidement en difficulté."

Cette convergence des performances conduit le dirigeant autrichien à écarter la perspective d’une nouvelle période de domination aussi nette que celle vécue par Mercedes après l’introduction des groupes propulseurs hybrides.

"Je ne pense donc pas que nous allons revoir ce genre d’ère de domination en Formule 1," tranche-t-il.

La comparaison entre les différentes unités de puissance est toutefois devenue plus complexe cette année avec l’introduction par la FIA du système ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

Ce dispositif vise à offrir davantage de possibilités de développement aux constructeurs accusant un retard sur la référence. Mais son application est limitée au moteur thermique, et non à l’ensemble de l’unité de puissance.

À l’issue de la première période d’évaluation, c’est d’ailleurs Red Bull qui disposait du moteur thermique considéré comme le plus performant. Un constat que Wolff ne conteste pas.

"La FIA dit que, sur le moteur thermique, c’est Red Bull," rappelle-t-il. "C’est ainsi qu’elle effectue ses mesures (comme convenu avec tous les motoristes à l’époque de l’écriture des règles, ndlr). Peut-être que, sur l’ensemble du groupe propulseur, avec la partie électrique, c’est nous."

Cette nuance est importante, sachant que la performance globale dépend également de l’intégration du moteur dans la monoplace, de son aérodynamique et de la manière dont les différentes équipes exploitent leur potentiel.

Ferrari a régulièrement laissé entendre que son unité de puissance était assez loin de la référence absolue du plateau. Wolff se montre toutefois peu convaincu par cette lecture de la situation.

"Ferrari continue de se plaindre du fait qu’ils n’ont pas le moteur le plus puissant," lance-t-il.

Le directeur de Mercedes estime au contraire que la Scuderia dispose d’un ensemble particulièrement compétitif, notamment compte tenu des choix aérodynamiques opérés sur sa monoplace.

"Je pense qu’ils ont une unité de puissance absolument compétitive dans une voiture qui a été conçue pour générer beaucoup d’appui, avec des ailettes qui couvrent la moitié de l’échappement," explique-t-il.

"Je pense donc que nous sommes à peu près au même niveau."

Le constat est finalement assez révélateur de l’évolution de la hiérarchie depuis le début de la saison. Mercedes conserve une avance significative au championnat grâce à son excellente entame d’exercice, mais ses rivales ont progressivement trouvé des réponses.

L’écurie allemande possède probablement encore le meilleur ensemble, comme le suggère Wolff, mais son avantage ne semble plus suffisamment important pour lui permettre de compenser systématiquement une erreur de réglages ou une évolution moins efficace.

La deuxième moitié de la saison permettra donc de déterminer si Mercedes peut maintenir son avantage ou si Ferrari et McLaren parviendront à transformer leur rapprochement en véritable menace pour Antonelli et son équipe. Une chose paraît déjà acquise aux yeux de Wolff : contrairement à 2014, la nouvelle ère réglementaire ne devrait pas accoucher d’une domination technique interminable. Et c’est tant mieux pour les fans !