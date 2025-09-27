Red Bull attend d’avoir passé le ’véritable test’ avant de croire au titre

Red Bull a remporté deux victoires de suite à Monza et Bakou, et Max Verstappen est vu comme étant de retour dans la peau d’un champion potentiel. Mais Pierre Waché, son directeur technique, craint que ça ne soit pas le cas.

Selon celui qui chapeaute le projet RB21, il est impossible d’avoir une véritable indication avant de voir quelles seront les performances de la monoplace à Singapour dans une semaine.

"Nous avons apporté un nouveau plancher, et il semble que cela fonctionne" a déclaré Waché au podcast F1 Nation. "Peut-être aussi certains réglages avec ce nouveau plancher qui nous donnent une chance d’être compétitifs. Il semble que nous soyons à nouveau plus compétitifs sur les circuits à faible appui aérodynamique."

"Nous verrons à Singapour où nous en sommes. Ce n’est généralement pas notre type de circuit. Ce sera le véritable test. Si nous sommes compétitifs là-bas et que nous ne perdons pas trop de terrain, alors nous aurons résolu notre problème."

Malgré un bon retour en forme, le Français ne veut pas se montrer trop optimiste quant aux chances de titre pilotes : "Je ne sais pas. Chaque course est différente et il faut comprendre qu’il est très difficile de gagner une course, très difficile de remporter cette compétition."

"Nous avons remporté deux courses d’affilée, il est trop tôt pour dire que nous sommes dans la course. Notre objectif est de rendre la voiture aussi rapide que possible. Notre objectif principal est également de battre Ferrari et Mercedes au championnat des constructeurs."

Informé des propos d’Andrea Stella selon lesquels Verstappen a une vraie chance de titre, Helmut Marko, le consultant motorsport de Red Bull, a envie d’y croire mais reste très méfiant.

"Ce qu’Andrea a dit est très optimiste, mais j’espère qu’il a raison ! L’écart est encore important, et il est rare qu’une McLaren ne franchisse pas la ligne d’arrivée. Mais nous verrons bien."

"Si nous sommes compétitifs à Singapour dans deux semaines, nous pourrons peut-être commencer à rêver. Non seulement le circuit est différent, mais il fait également très chaud. Notre voiture n’apprécie pas toujours cela."

"Singapour sera le point de référence qui nous permettra de savoir où nous en sommes réellement. Et nous avons toujours dit que nous devions être aussi proches que possible de McLaren pour les rendre nerveux."