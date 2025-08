Russell, sur le podium en Hongrie, s’en prend à Leclerc, le Monégasque lui répond

C’est un résultat qui tombe parfaitement pour George Russell : un retour sur le podium, grâce à sa 3e place acquise hier en Hongrie de haute lutte face à un Charles Leclerc en perte de performance en fin de course.

Pour le pilote Mercedes F1, c’est la fin d’une mauvaise série depuis sa victoire au Canada. Le retour à l’ancienne suspension arrière a été salutaire mais les conditions moins chaudes qui ont régné hier sur le Hungaroring l’ont aussi aidé.

Russell, qui admet s’être remis en position de force pour prolonger avec Mercedes F1 (à lire ici), revient sur sa course et sa bataille avec Leclerc.

"C’est bon d’être de retour sur le podium. Ces six dernières courses ont évidemment été difficiles pour nous, l’équipe, c’est donc une excellente façon d’entrer dans les vacances," commente Russell.

"Il y avait beaucoup de tension au départ. Une fois Lando Norris dépassé, j’ai voulu le garder derrière moi et laisser passer Fernando Alonso, car je savais que Lando était trop rapide."

"Ça n’a duré qu’un tour. Ils sont largement au-dessus de tout le monde, semaine après semaine. Cela ne changera pas cette saison, car tout le monde est investi sur 2026. Notre objectif est d’être les meilleurs."

Comment explique-t-il ce revirement de situation au Hungaroring ? Est-ce seulement dû au retour à l’ancienne suspension ?

"Oui, principalement. Nous avons modifié certains éléments que nous avions installés. En début de saison, nous avions installé une nouvelle suspension arrière qui n’était clairement pas aussi performante que nous l’espérions."

"Mais c’était aussi un week-end assez unique. Vous voyez les résultats de McLaren, et le classement des qualifications était assez inhabituel, de la 3e place au reste du classement. Évidemment, Max était assez mal placé. Les Aston Martin ont également réalisé un excellent week-end de course. Je ne pense donc pas qu’il faille se laisser emporter par le résultat. Mais, clairement, en termes de rythme, c’était notre meilleure course de la saison, hormis au Canada."

Lors de la course, pour prendre ce podium, il a donc dû aller batailler avec Leclerc. Et il a été très mécontent de sa façon de se défendre. Méritait-il sa pénalité de cinq secondes ?

"Vous savez, quand vous arrivez dans la ligne droite à 330 et que vous plongez dans le virage, vous êtes à la limite de l’adhérence de votre voiture. Vous ne pouvez pas simplement freiner et tourner pour éviter quelqu’un, car vous êtes déjà à la limite de cette adhérence."

"J’ai donc clairement exprimé mes intentions, en plongeant à l’intérieur, et il a bougé après avoir freiné, ce qui n’est pas autorisé par le règlement pour cette raison. Il l’a fait une fois. Je n’étais pas content. La deuxième fois, je me suis dit : ’Bon, je vais juste continuer à l’intérieur maintenant’ et il a recommencé, et nous sommes entrés en contact. J’étais content de passer."

Charles Leclerc n’était lui pas étonné quand on lui a dit que Russell s’était énervé à la radio et avait demandé une pénalité.

"Je savais que j’étais à la limite avec George," reconnait le pilote Ferrari. "Je n’ai pas vraiment d’avis là-dessus. J’avais l’impression d’avoir bougé avant de freiner, puis j’ai freiné, mais en pointant évidemment ma voiture vers le point de corde, ce que je fais habituellement pour bien prendre ce virage. Mais j’imagine Georges être très loquace à la radio, c’est généralement le cas avec lui."