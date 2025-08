Ferrari a enfin libéré Enrico Cardile pour Aston Martin F1

Ferrari et Aston Martin F1 ont enfin résolu leur dispute sur le transfert très médiatisé d’Enrico Cardile, qui devrait rejoindre l’écurie de Silverstone en tant que nouveau directeur technique.

Plus tôt cette année, Ferrari avait annoncé qu’elle empêchait Cardile de prendre ses fonctions chez Aston Martin, insistant sur le fait qu’il avait un préavis de 12 mois à respecter.

Andy Cowell, directeur de l’équipe Aston Martin, avait confirmé que Cardile superviserait l’architecture, le design et la structure des F1 de l’équipe dès son arrivée, en étroite collaboration avec Adrian Newey.

Le retard de l’arrivée de Cardile a suscité la frustration de Lawrence Stroll, propriétaire de l’équipe Aston Martin.

Il était entendu qu’une médiation avait été convenue entre les deux équipes, mais elle a été rompue pour des raisons obscures, ce qui a obligé les avocats des deux parties à collaborer.

Cependant, une solution a été trouvée entre les parties, permettant à Cardile de travailler désormais pour Aston Martin dans le cadre de la préparation de la nouvelle réglementation de 2026.

Un porte-parole d’Aston Martin a déclaré : "Nous sommes heureux qu’une solution ait été trouvée et qu’Enrico puisse avancer avec l’équipe pour 2026 et au-delà en tant que directeur technique, dirigeant nos fonctions de conception et techniques sur le campus technologique AMR."