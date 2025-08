’Ce sera plus sain’ : Brown est heureux de voir McLaren affronter Red Bull sans Horner

Zak Brown, PDG de McLaren, s’attend à ce que la rivalité entre son équipe et Red Bull en Formule 1 s’améliore après le départ de Christian Horner, estimant que les tensions entre eux étaient allées « trop loin » par le passé.

Hier matin, avant la course du Grand Prix de Hongrie, Brown a pris la décision de rencontrer en privé le nouveau directeur de l’équipe Red Bull Racing, Laurent Mekies, suite à sa récente promotion.

Après des années de relations tendues entre Brown et le prédécesseur de Mekies – Brown ayant laissé entendre que lui et Horner n’avaient jamais eu une telle discussion en tête-à-tête en F1 – cette rencontre indique que la dynamique entre les deux équipes sera différente à l’avenir.

"Je suis heureux qu’il occupe ce poste. J’apprécie Laurent, et je pense que ce sera sain, et peut-être que nous pourrons nous concentrer à nouveau sur la compétition en piste."

"Même s’il y aura toujours des aspects politiques dans ce sport, je pense que ce sera plus sain avec Laurent."

"Je suis fan de Laurent. Je le connais depuis longtemps, et je pense que ce sera bien de courir contre lui."

Brown estime qu’après plusieurs tensions entre McLaren et Red Bull ces dernières années – notamment des allégations concernant les pneus au Brésil l’an dernier – les relations entre les équipes s’étaient trop détériorées.

Réfléchissant à la situation entre McLaren et Red Bull, Brown a déclaré : "Je pense que c’est allé trop loin. Il y aura toujours des manœuvres politiques, comme ’essayons de supprimer leurs ailerons flexibles’ et ce genre de choses."

"Mais quand on commence à se lancer dans des allégations futiles, je pense que c’est tout simplement excessif."

"Si je regarde la voie des stands maintenant, je nous vois nous battre politiquement, mais il y a une limite à ne pas franchir. Je pense que cette limite a déjà été franchie, et je pense que c’était malsain. Je pense donc que nous allons assister à une légère amélioration."

Brown s’attend donc à ce que la rivalité entre McLaren et Red Bull ressemble davantage à celle de son équipe face à Ferrari et Mercedes : des concurrents coriaces en piste, mais amicaux en dehors.

Il a notamment cité la joie du directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, de se joindre aux célébrations de McLaren pour le premier succès de Lando Norris en F1 à Miami l’an dernier.

"J’adore notre façon de nous battre contre Ferrari. Fred [Vasseur] a en quelque sorte lancé les choses en célébrant avec nous notre victoire à Miami."

"Je connais Fred depuis longtemps. C’est un vrai compétiteur, et la façon dont nous avons couru – ne vous y trompez pas, nous voulons nous battre –, mais j’ai apprécié. J’ai trouvé ça vraiment bien pour le sport."

"Du point de vue des fans, le côté dramatique des méchants fonctionne. Mais je trouve aussi que l’ambiance festive du ’combat en piste, suivi d’une sorte de photobombing’, comme tout cela est arrivé comme ça, est vraiment bien."

"C’est une façon plus amusante de faire de la course, et ça peut être tout aussi divertissant que le jeu du gentil et du méchant."

Brown a également estimé que McLaren ne serait pas la seule à bénéficier d’une relation plus saine avec l’une de ses principales rivales ; il a ajouté que cela aiderait probablement aussi la F1.

"Je pense aussi qu’il est important pour le sport que nous puissions tous travailler ensemble et qu’il y ait une plus grande confiance."

"Si nous nous asseyons et discutons d’un sujet, nous devons penser qu’il peut y avoir une certaine confidentialité, et que ce n’est pas un automatisme : ’Eh bien, je vais utiliser ça comme une arme politique’."

"Je pense que nous serons mieux placés pour être un peu plus unis et avoir davantage confiance dans le fait que, pendant que nous nous battons sur la piste, nous pouvons discuter de ce qui est bon pour le sport – et que cela ne sera pas manipulé pour des raisons politiques et sorti de son contexte."

Brown, cependant, ne doute pas que Horner reviendra en F1 d’une manière ou d’une autre.

"Je suppose qu’il reviendra. Il est jeune, c’est un compétiteur et il a un excellent palmarès."

"Mais j’ai hâte de me battre contre Red Bull sans lui, comme contre Ferrari et Mercedes, et de développer une approche plus collégiale, car il est important, une fois encore, pour le bien de ce sport que nous puissions tous travailler ensemble."