Contrat Mercedes F1 : Russell reprend sa position de force, Wolff relativise

George Russell a clairement indiqué qu’il ne se précipiterait pas pour signer un nouveau contrat avec Mercedes F1, insistant sur le fait qu’il n’y avait aucune pression temporelle pour finaliser un accord pendant la pause estivale.

L’avenir de Russell en F1 est resté un sujet brûlant tout au long de la saison 2025. Comme son coéquipier Kimi Antonelli, Russell arrive en fin de contrat à la fin de l’année. Malgré sa saison impressionnante, l’avenir de Russell chez Mercedes était incertain jusqu’à ce week-end, l’équipe explorant la possibilité de recruter Max Verstappen.

Verstappen a mis fin aux spéculations le liant à Mercedes en confirmant jeudi, avant le Grand Prix de Hongrie, qu’il serait pilote Red Bull en 2026.

Russell est remonté sur le podium en Hongrie, décrochant son sixième top 3 de la saison. S’exprimant après la course, Russell a clairement indiqué à Mercedes qu’il ne se précipiterait pas pour signer un nouveau contrat. Ainsi, avec Verstappen indisponible pour Toto Wolff, il reprend la main... et le fait savoir !

"Je ne pense pas que ce soit différent de ce que j’ai montré tout au long de ma carrière. Je sais de quoi je suis capable. Je pars directement en vacances ce soir pour 10 jours de repos."

À propos des négociations avec Toto Wolff, lorsqu’on lui a demandé s’il allait faire transpirer son patron avec cette nouvelle concernant Max, Russell a ri : "Ce qui est sûr c’est que je n’ai aucune raison de m’inquiéter. Je n’ai aucune raison de m’inquiéter pour l’été."

"Honnêtement, je veux juste me reposer, me ressourcer et revenir plus fort. Il n’y a aucune pression temporelle. Ça arrivera quand ça arrivera. La question est de savoir quand, pas si."

"J’ai 27 ans maintenant, je suis dans l’équipe depuis quatre ans, et l’année prochaine sera ma cinquième. Nous voulons construire une relation ensemble, mais il faut que ce soit la bonne. Je ne veux pas me précipiter, j’ai attendu 12 mois, donc je ne vais pas me précipiter pendant deux semaines."

Interrogé lui aussi sur l’avenir de Russell et sur la possibilité d’une meilleure situation contractuelle pour son pilote après l’arrêt des négociations avec Verstappen, Wolff a répondu : "Eh bien, George a toujours eu de bonnes cartes en main, car il a été à la hauteur depuis 2018."

"Il n’a pas raté une seule saison, il a été à la hauteur de ses voitures et de ses équipes, Williams et nous, et rien n’a changé dans nos réflexions pour l’année prochaine."

"Donc, ce n’est pas parce que vous ne discutez plus en externe (avec Verstappen, ndlr) que votre relation progresse en interne, et pour ce qui est du contrat, on verra bien. Nous dirons ouvertement quelles conditions nous avons proposées, mais il restera assurément."

"L’équipe est solide. Il est solide. Il l’a encore prouvé en Hongrie."

Wolff a conclu par une blague pour ses deux pilotes.

"Je vais leur dire que tout va bien, qu’ils peuvent profiter de leurs vacances. Qu’ils ne s’inquiètent pas, je ne roulerai pas dans l’une des voitures en 2026 (rires). On va continuer comme ça."