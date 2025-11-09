Russell promet des dépassements ’inattendus’ avec les F1 de 2026

George Russell affiche un optimisme certain concernant la prochaine ère technique de la Formule 1 de 2026.

Selon le pilote Mercedes, les changements à venir devraient améliorer le spectacle en piste, notamment grâce à des monoplaces plus agiles et à des systèmes d’énergie repensés.

La F1 se prépare en effet à l’une de ses plus importantes révisions réglementaires. Les nouveaux moteurs hybrides adopteront une répartition proche de 50/50 entre la combustion et la puissance électrique. Sur le plan aérodynamique, les monoplaces disposeront d’éléments actifs permettant une faible traînée en ligne droite. Résultat : le DRS disparaîtra, remplacé par un ’Mode Override’ manuel, comparable au push-to-pass utilisé en IndyCar, destiné à favoriser les dépassements.

Russell reconnaît qu’il reste quelques inconnues concernant ce mode manuel, mais il se dit convaincu que les nouvelles spécifications dynamiseront les courses, potentiellement d’une manière surprenante.

"Je pense qu’on verra plus de dépassements l’an prochain, mais dans des endroits inattendus, dans des zones où nous n’en avons jamais vu auparavant," affirme le Britannique, interrogé sur les règles de 2026 après ses derniers essais en simulateur.

"Si un pilote n’a plus d’énergie dans sa batterie et que celui derrière en a davantage sur une portion du circuit, il peut soudain le dépasser dans un virage où il n’y aurait jamais eu de manœuvre auparavant."

Il se montre plus prudent sur l’impact précis du mode override mais considère son introduction comme un progrès.

"En ce qui concerne l’override lui-même, je ne sais pas. Mais nous avons déjà dit par le passé que nous n’aimions pas voir uniquement des dépassements DRS. Je pense que le règlement 2026 offrira de meilleures courses."

Russell révèle que l’écurie allemande, qui a déjà massivement tourné ses efforts vers cette nouvelle réglementation, ne le fait plus du tout travailler sur 2025 lorsqu’il va à l’usine.

"Nous avons probablement 95 % de l’équipe qui travaille sur 2026. L’équipe que vous voyez en bord de piste, ce sont les derniers guerriers focalisés sur la voiture de cette année. Mais en termes de développement, tout le monde travaille sur l’année prochaine."

"Même pour moi, maintenant, lorsque je roule au simulateur, je pilote uniquement la voiture de l’an prochain, et je me concentre dessus. Donc oui, il y a beaucoup d’attention portée sur 2026."