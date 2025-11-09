Verstappen vers une pénalité alors que Norris s’impose comme favori à Interlagos

Le week-end brésilien tourne à la débâcle pour Max Verstappen et Oscar Piastri. À l’issue des qualifications hier à Interlagos, les espoirs de sacre du Néerlandais et de l’Australien semblent s’être quasiment volatilisés, alors que Lando Norris s’impose désormais comme le solide favori au titre mondial de cette saison 2025.

Après une séance calamiteuse, Verstappen ne partira que 16e sur la grille ce dimanche, tandis que Norris mène le championnat avec neuf points d’avance sur Piastri… et désormais 39 sur Verstappen.

Interrogé sur les raisons d’un week-end qui ne cesse d’empirer, le pilote Red Bull est resté sans réponse alors que son équipe devrait le faire partir de la voie des stands aujourd’hui.

"Si je le savais, on réglerait le problème," lâchait-il hier. "Je pourrais en parler pendant dix minutes de plus, mais ça ne fonctionne tout simplement pas."

Après un sprint poussif, Red Bull a tenté une série de changements majeurs de réglages… avec un résultat encore plus inquiétant. L’équipe envisage même de faire partir Verstappen depuis la voie des stands afin d’effectuer des ajustements radicaux, possiblement incluant un nouveau moteur.

Le quadruple champion du monde n’a pas montré beaucoup d’enthousiasme face à cette option.

"Je ne pousse pas nécessairement pour ça," répondait-il, avant d’écourter sèchement ses obligations médiatiques. "Court et efficace !" a-t-il murmuré en s’éloignant.

Mais Verstappen pourrait bien être contraint de prendre le départ depuis la voie des stands après une longue nuit pour les mécaniciens de Red Bull Racing, au-delà de ce qui est autorisé. Des images montrent un travail intense sur la RB21 du Néerlandais, mais il reste à confirmer pourquoi mais cela rend une pénalité pour Verstappen logique puisque les F1 ne peuvent pas être modifiées dans le parc fermé.

Verstappen reconnaissait aussi publiquement que l’objectif de titre mondial était désormais hors de portée (à lire ici).

"Tout a tourné en notre faveur pendant un moment, et chez McLaren, ça s’est un peu mal passé ici et là. Ça a peut-être donné de faux espoirs. Mais après le Mexique, il fallait que tout soit parfait, et on en est très loin. C’est fini."

Garder ses émotions sous contrôle est sa seule priorité :"J’essaie de rester très neutre parce que je n’ai jamais vraiment cru à ce titre contrairement aux médias."

Le Dr Helmut Marko confirmait lui l’ampleur des dégâts côté technique.

"Avant les qualifications, nous étions seulement lents par intermittence, maintenant, c’est constant. Avant, on perdait du temps seulement dans le secteur 2. Maintenant, c’est partout. C’était comme si on était maudits. Les pilotes n’avaient aucune adhérence. Ces pneus sont un mystère."

Carlos Sainz, encore convalescent et en difficulté au volant de sa Williams, partageait le constat d’Helmut Marko concernant l’adhérence erratique et le comportement déroutant des pneus.

"Il se passe quelque chose," affirme-t-il. "C’est étrange de voir Bearman presque plus rapide que les McLaren, Antonelli très rapide ce week-end, plus rapide que Russell, Gasly en Q3 avec une Alpine, les deux Red Bull dehors, Hamilton dehors… c’est vraiment étrange."

Red Bull se retrouve désormais dans une profonde phase d’analyse avant la course mais aussi les trois dernières de la saison selon Marko.

"Nous avons apporté de nouvelles pièces au Mexique et elles n’ont pas apporté les résultats espérés. Nous pensions avoir trouvé la bonne direction, mais ce n’est pas le cas. Il faut comprendre où nous nous sommes trompés."

Marko espérait notamment que Piastri puisse contenir l’élan de Norris.

"On préférerait qu’Oscar prenne quelques points à Lando. Sinon, l’écart va devenir trop grand. Mais malheureusement, Piastri est lui-même en méforme."

Le week-end du jeune Australien a en effet pris une autre tournure lorsqu’il s’est crashé en sprint. Sur le vibreur détrempé du S de Senna, il a perdu le contrôle, juste avant que Nico Hülkenberg et Franco Colapinto ne subissent le même sort. Juste avant cela, Norris était passé sur le vibreur et avait ramené de l’eau vers la trajectoire.

George Russell a pointé, non sans humour, un rôle involontaire de Norris dans l’incident : "C’est un peu comme dans Mario Kart quand tu lances une banane. Lando, le mec le plus malin du plateau, celui-là !"

Présent au Brésil pour promouvoir une initiative de préservation de la forêt amazonienne, Sebastian Vettel a apporté son soutien à Oscar Piastri.

"Il a d’abord besoin de calme et de sérénité. Je ne pense pas qu’il ait besoin que quelqu’un lui explique ce qui n’a pas été bon – il le sait lui-même. Dans une situation comme celle-ci, ce qui aide, c’est d’avoir des gens autour de soi qui vous soutiennent. Il a ça dans son équipe. Il a besoin d’eux maintenant, et il doit aller de l’avant rapidement pour pouvoir reprendre la course sans pression."

Consultant pour Sky Deutschland, Ralf Schumacher juge en tout cas que la messe est dite pour Verstappen mais pas forcément pour Piastri.

"Oscar a été plus proche ici de Lando que lors des dernières courses, il n’est qu’à neuf points donc on ne peut pas du tout l’écarter. Mais oui, le championnat est terminé pour Max - à moins d’un miracle en course."

L’ancien pilote pointe également des problèmes structurels chez Red Bull. Et il attaque encore une fois le directeur technique français, Pierre Waché.

"À mon avis, Waché n’est pas la bonne personne pour reprendre les problèmes sur le long terme. C’est des hauts et des bas constants. La F1 est trop compétitive et trop complexe aujourd’hui pour permettre ce genre de fluctuations quand on veut jouer un titre."