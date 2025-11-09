Newey révèle ce qui différencie Verstappen des autres

Le légendaire ingénieur britannique Adrian Newey a rendu hommage à Max Verstappen, soulignant la maturité et la force mentale du quadruple champion du monde, capable selon lui de faire abstraction de tout bruit extérieur pour se concentrer uniquement sur la performance.

À seulement 28 ans, Max Verstappen fait déjà partie du panthéon de la Formule 1. Avec quatre titres mondiaux à son actif, il n’est devancé que par Michael Schumacher, Lewis Hamilton et Juan Manuel Fangio.

Son podium décroché lors du Grand Prix du Mexique lui a d’ailleurs permis de grimper à la troisième place du classement historique des podiums, derrière Hamilton et Schumacher seulement.

Depuis 2021, le Néerlandais a remporté tous ses titres au volant d’une monoplace conçue par Adrian Newey, l’un des ingénieurs les plus influents de l’histoire de la discipline.

Verstappen a d’abord battu Hamilton dans le célèbre dénouement d’Abu Dhabi 2021, avant d’écraser la concurrence en 2022 et 2023. En 2024, il a de nouveau triomphé, résistant cette fois à la remontée de McLaren en fin de saison.

Interrogé sur ce qui distingue Verstappen du reste du plateau, Adrian Newey n’a pas tari d’éloges :

"Max, aujourd’hui, est tout simplement exceptionnel," affirme celui qui doit désormais faire gagner Aston Martin en Formule 1.

"Il n’a pas eu l’enfance la plus facile, ce n’est un secret pour personne, mais sa maturité est incroyable."

"Sa capacité à gérer la pression, à l’absorber, est remarquable. Il a cette faculté unique : quoi qu’il se passe dans sa vie, dès qu’il met son casque et qu’il monte dans la voiture, tout le bruit s’éteint. Il ne reste plus que la course. C’est une qualité rarissime chez un sportif."

Des propos qui confirment la réputation de Verstappen comme pilote à la fois ultra-rapide et d’une constance mentale impressionnante, capable de rester imperméable à l’agitation du paddock.

Adrian Newey a également évoqué un autre pilote d’exception avec lequel il a eu la chance, trop brièvement, de collaborer : Ayrton Senna.

Le triple champion du monde brésilien avait rejoint Williams en 1994, mais son passage fut tragiquement interrompu par son accident mortel survenu lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola.

"Avec Ayrton, malheureusement, notre relation n’a duré que très peu de temps," se souvient Newey.

"Ce qui m’a énormément impressionné chez lui, c’est sa curiosité et son intérêt pour tout ce qui dépassait le simple pilotage."

L’ingénieur se remémore leur première rencontre à l’usine Williams, à la fin de l’année 1993.

"Quand Ayrton est venu pour la première fois à l’usine, Frank Williams et Patrick Head m’ont donné le privilège de lui faire visiter les installations."

"En arrivant à la soufflerie, il s’est immédiatement agenouillé pour examiner la suspension arrière du modèle dans le tunnel, a remarqué une particularité et a commencé à poser des questions : pourquoi avons-nous fait cela ? Quel en est le but ? Quelle différence cela fait-il ?"

"J’ai dû rester très attentif pour répondre à toutes ses questions ! Ayrton était sans aucun doute un pilote exceptionnel, d’une intelligence et d’une curiosité rares."