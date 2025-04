Russell ne s’inquiète pas pour Hamilton : ’on va voir encore plus de magie’

George Russell ne s’inquiète pas de voir Lewis Hamilton en difficulté chez Ferrari. Le pilote Mercedes F1 a passé trois ans aux côtés du septuple champion du monde, et il rappelle qu’on a déjà vu des performances solides de celui-ci au sein de la Scuderia. Il pense aussi que le meilleur est à venir pour la nouvelle recrue de Maranello.

"Nous l’avons vu en Chine, lors de la deuxième course de la saison, en pole position au Sprint, il a gagné la course confortablement. Je sais de quoi il est capable, et ce n’est pas facile d’arriver dans une nouvelle équipe et la concurrence est rude, mais c’est un pilote extraordinaire et je suis sûr que lorsque les choses commenceront à s’enclencher, comme elles l’ont fait en Chine, nous verrons encore plus de cette magie" assure Russell.

Russell aimerait voir Mercedes réussir à Djeddah, pour confirmer définitivement que la W16 a atteint un niveau de polyvalence que n’avaient pas ses devancières : "C’était une belle course, un beau week-end [à Bahreïn]. C’était en quelque sorte la validation dont nous avions besoin de la part de la voiture sur un circuit totalement différent."

"Il y a eu beaucoup de surchauffe des pneus par rapport à la dégradation facile de Suzuka et de la Chine pour voir si nous avons conçu une voiture plus polyvalente, et c’est clairement le cas. Mais je m’attends à ce que la compétition soit encore rude ce week-end. Red Bull a connu un week-end difficile - je m’attends à ce qu’ils soient rapides ici, comme à Suzuka."

"Parce qu’il y a des similitudes avec la vitesse élevée et le tarmac lisse. Mais d’un autre côté, nous avons les pneus les plus tendres, ce qui est également une bonne chose, c’est ce que nous recherchons depuis un certain temps, donc je suis vraiment heureux de voir que Pirelli a mis cela en avant."