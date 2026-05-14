Sur le ’déclin’, Hamilton n’a-t-il ’aucune chance’ face à Leclerc ?

Aldo Costa a émis des doutes sur la capacité de Lewis Hamilton à remporter un huitième titre, estimant que tout pilote finit par atteindre un point où ses performances commencent à décliner. L’ancien ingénieur de F1 estime que cela arrivera au Britannique. Il ne souhaite pas se pronconcer à ce sujet mais insiste sur le fait que cela est inévitable pour tout pilote qui atteint un certain âge, et qui finira par voir ses performances décliner avec le temps, tout septuple champion du monde qu’il soit.

Après avoir remporté six titres mondiaux en sept ans, Hamilton a connu un revers en 2021 avec la perte du titre lors du controversé Grand Prix d’Abu Dhabi, avant de découvrir des monoplaces à effet de sol qui ne lui plaisaient pas. Face à de telles difficultés, le Britannique a quitté Mercedes après 12 ans pour un dernier défi avec Ferrari. Mais sa première saison a de nouveau été difficile, et il a connu sa première année sans podium en catégorie reine.

Le septuple champion du monde a terminé troisième au Grand Prix de Chine 2026, son premier podium depuis son arrivée en rouge, mais Costa, estime que les chances de Hamilton de remporter un huitième titre mondial record sont déjà quasiment épuisées.

"D’un point de vue émotionnel, j’adorerais le voir enfin réaliser son rêve de remporter ce huitième titre mondial avec Ferrari" a déclaré l’Italien dans le podcast Terruzzi Racconta. "Il a maintenant 41 ans et, à mon avis, chaque pilote finit par atteindre un point où ses performances commencent à décliner un peu."

"Qu’il soit dans cette phase ou non, ce n’est pas à moi de le dire, c’est quelque chose que ses ingénieurs de course et les personnes travaillant étroitement avec lui doivent évaluer. Mais ce moment arrive inévitablement pour tout le monde, on ne peut pas y faire grand-chose. Il se retrouve également aux côtés d’un coéquipier extrêmement fort."

L’ancien pilote de F1 Christian Danner pense également que Hamilton a peut-être atteint ses limites naturelles en course, soutenant l’affirmation récente de Ralf Schumacher selon laquelle le septuple champion du monde n’a "aucune chance" contre Charles Leclerc.

"Leclerc est déjà au sommet de son art, un pilote de très haut niveau, et à un certain moment, on ne peut tout simplement plus suivre" a déclaré Danner, citant aussi des propos de Gerhard Berger pour appuyer ses dires.

"Gerhard m’a avoué qu’il avait atteint un âge où il ne pouvait tout simplement plus le faire. Il était toujours rapide et a gagné un Grand Prix, mais ce "petit truc en plus" n’était plus là."

Développant son argument, Danner a expliqué comment il devient de plus en plus difficile de trouver ce moment de pilotage instinctif : "Tout le monde finit par atteindre sa limite, mais pour aller au-delà, il faut ce flow."

"Ce moment où tout s’enclenche ; quand vous réalisez : j’ai tourné dans le virage, et sans même y penser, j’ai déjà anticipé le virage suivant, je l’ai exécuté, et je suis déjà de nouveau à plein régime. Ce sont des choses que, en vieillissant, on ne parvient tout simplement plus à gérer aussi facilement."

Selon Danner, les réponses naturelles s’émoussent avec l’âge, et il est convaincu que Fernando Alonso est atteint du même symptôme, mais que cela se voit moins face à Lance Stroll que face à Leclerc.

"Si vous le mettiez à côté de Leclerc, cela pourrait très bien ressembler à ce qu’il se passe actuellement avec Lewis. C’est très probablement l’évolution normale à la fin d’une carrière."